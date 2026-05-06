El mensaje que esconde 'la corbata de la suerte' de Carlos Cuerpo

El día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Carlos Cuerpo ascendía a vicepresidente primero de su Ejecutivo, en sustitución de María Jesús Montero, el economista extremeño se había dejado ver en el Congreso de los Diputados con la misma corbata que lució el día que tomó posesión de su cargo como ministro.

Algunos consideraron que esta circunstancia había sido fruto de la casualidad y que no merecía pasar de la anécdota. Sin embargo, aprovechando su entrevista para El HuffPost, hemos querido preguntarle al propio vicepresidente si efectivamente había sido una mera coincidencia o si ya nos estaba lanzando un mensaje antes de que Sánchez anunciara la remodelación de su Gobierno.

Nuestro medio recogía así esa "casualidad" el pasado 26 de marzo. "Carlos Cuerpo ya avisaba de que algo grande iba a pasar con él con un detalle que pocos han captado", decía el titular de la noticia firmada por nuestro compañero Juan de Codina. Y añadía: "Carlos Cuerpo ha hablado. No solo con palabras, sino con la ropa. Su corbata lo dice todo. Una corbata de color azul marino con unos detalles blancos que se ha instaurado como su corbata 'de las grandes ocasiones'. El nuevo vicepresidente primero ya se la había puesto durante la sesión de este jueves para anunciar que algo grande iba a pasar. También lo hizo durante su toma de posesión como ministro de Economía".

Carlos Cuerpo, el día que fue nombrado ministro de Economía. Ese día ya lucía su "corbata de la suerte" Europa Press via Getty Images

En la entrevista, Cuerpo nos resuelve el misterio. No, no fue una coincidencia. El hoy vicepresidente optó por la misma corbata en esos dos momentos tan importantes para su carrera política por un motivo muy concreto. "Es mi corbata de la suerte. Es una corbata que tengo heredada de mi padre y le tengo mucho cariño", ha contado.

El padre de Carlos Cuerpo, Gregorio Cuerpo, falleció a los 50 años. En el programa Mis raíces de Cuatro, el hoy vicepresidente recordó la afición de su padre por grabar vídeo y también reveló qué consejo cree que le daría su progenitor a día de hoy. "Yo ceo que me diría que no me metiera en líos y que fuera yo mismo", aseguraba.