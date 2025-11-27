El Congreso rechaza la senda de estabilidad presentada por el Gobierno con el rechazo esperado de Junts y Podemos 

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la senda de gasto presentada por el Gobierno, paso imprescindible para llegar a los presupuestos. Los objetivos presentados por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han sido tumbados, como se llevaba hablando a lo largo de la semana, por la abstención de Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, y el voto en contra de Junts que confirma su ruptura con el Ejecutivo. Además, y como se podía esperar, tanto PP como Vox y UPN han votado en contra de la norma.

Respecto al resto de grupos, el resto de partidos con los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a la Moncloa han votado a favor: RC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, BNG y los miembros del Ejecutivo, tanto el PSOE como Sumar. Con esta ya van cinco las veces que el Gobierno ha intentado en esta legislatura aprobar esta senda de déficit y no lo ha conseguido, bien sea porque el PP la ha tumbado en el Senado o porque Junts se ha desmarcado del bloque de investidura y la ha rechazado en el Congreso.

El próximo paso

El Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad. En otras palabras, el camino a los presupuestos se verá imposible de ejecutar. Esta situación afecta esencialmente a las autonomías que tendrán menos capacidad de actuación con la senda de gasto nacional congelada durante toda la legislatura.

Montero planea presentar los presupuestos en el primer trimestre de 2026 con lo que espera conseguirlos a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.

Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un 'techo de gasto' récord de 216.177 millones de euros en 2026.