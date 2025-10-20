Montero presentará el techo de gasto "en unos días" y afirma que trabaja en "los últimos flecos" de los Presupuestos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la inauguración del foro internacional World in Progress, que organiza el Grupo PRISA.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este lunes que presentará "en unos días" su propuesta de senda de estabilidad y de techo de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Asimismo ha avanzado en el foro internacional de diálogo World In Progress, que organiza el Grupo PRISA, que está ultimando "los últimos flecos" del trabajo interno para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que tiene esperanzas de poder lograr apoyos para aprobarlos.

La ministra ha asegurado desde Barcelona que ha iniciado ya las "primeras aproximaciones" con los grupos parlamentarios. Al ser preguntada en concreto por Junts, ha respondido que la relación del Gobierno con este partido es "a veces más fluida" que otras, cuando es necesario "mayor diálogo". Ahora estamos en el momento de "mayor diálogo", ha dicho.

Montero ha afirmado no estar preocupada por el conflicto de atribuciones que el Senado prevé plantear ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno si no elabora unos nuevos presupuestos.

En su intervención en el foro, la vicepresidenta ha remarcado que ahora está centrada en cerrar su propuesta de senda de estabilidad para llevarla "en unos días" al Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al techo de gasto. "Espero que las comunidades sepan valorar el esfuerzo que estamos haciendo y que, por tanto, se pueda abrir camino este nuevo proyecto de cuentas públicas", ha añadido.

Montero ha precisado que ella negocia desde la "discreción", pero se ha comprometido a "seguir sudando la camiseta" para sacar adelante las cuentas y dar lugar a una sociedad "más cohesionada y más justa".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha defendido durante su intervención en el foro internacional el liderazgo que ha asumido España en asuntos internacionales. Así, ha reivindicado el papel pionero de Pedro Sánchez en el reconocimiento de Palestina.