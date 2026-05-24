El consejero de Seguridad vasco pide disculpas por los momentos de tensión en el aeropuerto de Bilbao tras llegada de la flotilla

Cargas policiales a la llegada de los miembros de la Flotilla al aeropuerto de Bilbao.

Bingen Zupiria asume la responsabilidad de los incidentes que se produjeron en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla. Como consejero de Seguridad del gobierno regional ha prometido investigar lo ocurrido este sábado cuando se vivieron momentos de tensión y cargas policiales.

"Se trataba de que las personas que se encontraban en el aeropuerto pudiesen recibir a sus allegados y se trataba que las personas que estaban abandonando el aeropuerto pudieran hacerlo con normalidad", ha explicado el consejero este domingo ante los medios de comunicación. "Vistas las imágenes es evidente que no conseguimos ni lo uno ni lo otro", ha sentenciado.

"Lamento lo que sucedió ayer y además lo lamento por partida doble. Lamento los sucesos y las cargas policiales y la situaciones que se produjeron y lo lamento especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenía que haber desarrollado la situación", ha continuado en sus declaraciones. A continuación, ha explicado que la llegada de los miembros de la Flotilla a la capital vasca estaba organizada desde un primer momento. "No tenía que haber sucedido lo que sucedió".

Además, ha reconocido que lo ocurrido "denota que algunas situaciones no las sabemos gestionar todos y todas con normalidad".

"Como responsable del departamento de Seguridad asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Loiu (nombre del aeropuerto), asumo la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que irrumpieron en esos incidentes sea justa y que establecen las directivas que estan en vigor, y asumo también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación", ha prometido.

Cargas policiales en el aeropueto de Bilbao este sábado a la llegada de los seis miembros vascos de la Flotilla Global Sumud. Europa Press via Getty Images

Cuatro detenidos ya en libertad

Los seis activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla llegaron este sábado cerca de las dos de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu, donde les aguardaban compañeros y familiares para darles la bienvenida.

De esta forma y durante el transcurso de su llegada se produjeron incidentes entre las personas que los esperaban y la Ertzaintza, que ha hecho uso de sus porras y ha detenido a cuatro de ellas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, que ya han sido puestas en libertad.

Tras lo ocurrido, el departamento vasco de Seguridad ha informado de que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

El sindicato policial Sipe ha respaldado la actuación de la Ertzaintza y, tras denunciar su "señalamiento público", ha indicado que las intervenciones policiales "deben analizarse con rigor y no a través de vídeos parciales difundidos en redes sociales".