La inesperada reacción de Trump al ser preguntado por una amenaza de Irán contra su avión: "Yo soy el número uno"

Un serio presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en Evian-les-Bains (Francia), el 16 de junio de 2026.

Donald Trump ha protagonizado una de las escenas más comentadas de su viaje a Turquía al ser preguntado por una posible amenaza de Irán contra el Air Force One y responder con una mezcla de humor, desafío y una buena dosis de teatralidad.

Todo ocurrió durante una conversación informal con periodistas después de que el presidente estadounidense sorprendiera al anunciar que abandonaría Turquía a bordo del antiguo Air Force One, en lugar de utilizar el nuevo avión presidencial que comenzó a emplear recientemente.

La decisión disparó las especulaciones sobre posibles problemas de seguridad, especialmente en un momento de máxima tensión con Irán. Fue entonces cuando un periodista le preguntó directamente si existía alguna amenaza contra la aeronave presidencial.

La respuesta de Trump no tardó en llegar. "Yo soy el número uno en su lista antes que usted. Pero yo voy, usted va. Quizás algún día quiera cambiar de profesión", contestó entre risas.

El cambio de avión que ha levantado sospechas

Aunque Trump aseguró que no tiene conocimiento de ninguna amenaza creíble contra el aparato, el cambio de planes ha generado numerosas preguntas en Washington.

La participación del presidente en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía supuso su primer viaje internacional a bordo del nuevo avión presidencial, una aeronave donada por la familia real catarí que lleva meses rodeada de polémica.

Este miércoles, sin embargo, anunció que viajaría a la base aérea RAF Mildenhall, en Reino Unido, utilizando el antiguo Air Force One.

La explicación oficial fue tan llamativa como inesperada. "Por nostalgia", escribió el propio Trump en Truth Social.

Un avión rodeado de controversia

La nueva aeronave presidencial ha estado en el centro del debate político desde que comenzó a utilizarse.

Sus críticos cuestionan tanto el elevado coste de adaptación a los estándares de seguridad de la Casa Blanca como la conveniencia de aceptar un avión procedente de Qatar, un asunto que ha llevado a algunos demócratas a calificar la operación de "soborno".

Lejos de esquivar la polémica, Trump ha llegado incluso a afirmar que, cuando abandone la Casa Blanca, conservará el avión y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

Pero más allá de la controversia política y de las dudas sobre la aeronave, la escena que ha terminado captando toda la atención ha sido otra: la de Trump respondiendo a una pregunta sobre Irán asegurando que, si alguien estuviera en el punto de mira de Teherán, sería él antes que nadie.

Una frase que, fiel a su estilo, ha eclipsado casi todo lo demás.