El contrato de las balas no es el único que el Gobierno ha cerrado o tiene pendiente de cerrar con empresas de Israel: hay más

El contrato para la adquisición de balas de 9 milímetros del Ministerio de Interior, que esta mañana ha decidido anular el Gobierno, no es el único acuerdo en materia de defensa o seguridad que ha adjudicado o formalizado el Ejecutivo de España con empresas israelíes desde que el presidente, Pedro Sánchez, afirmase el 10 de abril de 2024 que no existía "ninguna operación de compraventa de armas a Israel". Tampoco desde que la ministra de Defensa, Margarita Robles, contestase al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que "no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre", existiendo tan solo convenios para "repuestos". Este medio ha podido localizar en la Plataforma de Contratación al menos otros seis contratos ya formalizados con empresas israelíes desde el 8 de octubre de 2024 y otros tantos que, si bien aún no han terminado el proceso de contratación, sí están adjudicados.

Además de las balas israelíes adquiridas por Interior a pesar de asegurar que anularía su compra, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha formalizado el 13 de abril de este mismo año un contrato valorado en 524.537,42 euros para el suministro de prendas antibalas para las Unidades Operativas de la Guardia Civil con la misma empresa, Guardian Homeland Security S.A. Además, el pasado 13 de enero, Interior adjudicó también a esta compañía el suministro de repuestos para pistolas Emtan Ramón y fusiles Emtan MZ-4P por valor de 18.144,68 euros. Un contrato que, según se desprende de la Plataforma de Contratación, aún no está formalizado.

Desde octubre de 2024, el Ministerio de Defensa también ha formalizado una serie de contratos con empresas israelíes. El 11 de diciembre de 2024 se cerró la contratación de placas balísticas para las unidades de la Guardia Civil en misiones internacionales de paz con Guardian Homeland Security S.A. por valor de 249.998,10 euros. Días antes, Defensa formalizó otro contrato con la israelí Elbit Systems Land para el mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado cardom (50.000 euros). El 25 de noviembre de 2024, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, del Ministerio de Defensa, firmó otro contrato con PAP Tecnos Innovación, filial de la corporación israelí Rafael, para el mantenimiento de una estación de armas RCWS Mini Samson por 24.793,39 euros. Días antes, el 7 de noviembre, se formalizó un contrato de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón para el suministro de empuñadoras verticales para armamento terrestre ligero del SEADA. 1.500 euros de nuevo para Guardian Defense & Homeland Security.

Además, el 8 de octubre de 2024, apenas un día después de la carta que Robles envió a Bustinduy, se publicó en la Plataforma de Contratación la formalización de un contrato de la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada para el suministro de un sistema de visualización RX-15 por valor de 349.100 euros. Una vez más, la empresa escogida fue Guardian Homeland Security.

Pero además de las formalizaciones, Defensa tiene una serie de contratos en marcha que ya están adjudicados, aunque no formalizados, a empresas israelíes. El 26 de noviembre de 2024 se adjudicó a IMI SYSTEMS la adquisición de un programador M339 SETTER espoleta 120 mm, cuyo objetivo es el de perfeccionar la munición de los tanques Leopard. El contrato tiene un valor de 2.226.407,50 euros. Según fuentes de Defensa consultadas por El HuffPost, la licitación "fue paralizada el 26 de noviembre al comprobar que la empresa a la que podría adjudicarse era la israelí IMI Systems". Pese a ello, todavía no existe comunicación con relación a la anulación de dicho acuerdo.

No es el único. El 15 de diciembre de 2023, Defensa adjudicó un contrato para el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM. Aunque el armamento es de desarrollo y fabricación española, desde el Ministerio de Margarita Robles reconocen que "podría incluir un componente tecnológico bajo licencia de la israelí Elbit, hoy no sustituible". Excusan el mismo argumento para el contrato adjudicado el 23 de noviembre de 2023 a PAP Tecnos para el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2. Su proveedor tecnológico, señalan en Defensa, "es la israelí Rafael". Y añaden lo mismo que con el sistema lanzacohetes. No es "sustituible".

Según el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, desde el 7 de octubre de 2023 y hasta el 5 de mayo de 2024, el Gobierno español ha adjudicado contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes o a sus filiales en España por valor de más de 1.000 millones de euros. Según su último informe, que se publicará en breve y que ha adelantado en parte eldiario.es, "el Gobierno ha cerrado al menos 31 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023 hasta hoy". "En total, hay cuarenta adjudicaciones o formalizaciones de compra a empresas israelíes, a sus filiales o intermediarias desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, por un valor total de 1.041 millones de euros", tal y como publican en el citado medio.

Esta mañana, el Gobierno ha rescindido de forma unilateral el contrato de la compra de balas que ha provocado una crisis en la coalición entre Sumar y PSOE. Respecto a todos los demás contratos, fuentes del Ejecutivo han señalado que "los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes del 7 de octubre de 2023 y, los que sean armamento, no se van a ejecutar". No obstante, no especifican qué contratos son los que van a anularse. En Defensa, también esta mañana, aseguraban que dos de los más caros, referidos a la compra del sistema lanzacohetes SILAM y 168 sistemas de misiles SPIKE LR2, que en total suman un valor de más de 860 millones de euros, no son sustituibles.