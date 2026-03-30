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El Gobierno dará la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López
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El Gobierno dará la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López

Por ser una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.

Redacción HuffPost
Agencias
El opositor venezolano Leopoldo López, en Madrid, en febrero.EFE/Kiko Huesca

El Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE en fuentes del Ejecutivo.

Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.

Dadas estas circunstancias especiales el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior. 

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