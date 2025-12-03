El juez reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico desde 2017 y 2024 "con independencia del destinatario"

El juez de la Audiencia Nacional ha vuelto a insistir al PSOE que debe entregar los pagos realizados en metálico entre los años 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", por lo que no bastarán con presentar solo aquellos vinculados con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Esto, según adelantó el propio partido, que fue quien solicitó al juez que le aclarase si los pagos requeridos eran solo los relacionados con los investigados en esos siete años, o, por el contrario, si debía entregar todos ellos, tendría "graves derivaciones".

Y es que, según defendían desde el partido, compartir esta información de carácter privado podría acabar en manos de las acusaciones populares. "Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox, y de Hazte Oír, nada menos", afirmaba el escrito.

Sin embargo, el auto del juez señala que sí que es trascendente conocer estos datos para esclarecer los hechos, especialmente "teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial de 08.10.2025 y que de prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente".

De este modo, Israel Moreno, que es quien investiga una parte del caso en la Audiencia Nacional, ha contestado a los socialistas que deberán entregar los pagos en metálico "con independencia del destinatario", lo que incluye a todos los cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, así como los documentos justificativos "en los que se soporten dichos pagos". A pesar de ello, desde el PSOE han defendido la "transparencia" y "legalidad" de sus cuentas.