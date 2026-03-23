Los hombres de Sagunto rechazan que las mujeres procesionen en Semana Santa: "Que monten ellas una cofradía"

La Semana Santa de Sagunto vuelve a situarse en el centro del debate social tras la decisión de una de sus cofradías más emblemáticas de mantener la exclusión de las mujeres en sus procesiones, según ha adelantado este lunes el diario El País. La votación, celebrada en la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, concluyó con un resultado claro: 267 votos en contra frente a 114 a favor de modificar los estatutos para permitir la participación femenina.

La propuesta buscaba un cambio trascendental para la ceremonia: sustituir el término "varones" por "personas" en las normas internas de la cofradía, una institución con más de cinco siglos de historia que sigue con los cimientos inamovibles. La mayoría de los cofrades optó por mantener intacta la tradición y, durante el proceso, argumentos como "la tradición es la tradición" o "que se monten ellas una cofradía" se exclamaron en la capilla.

Esta decisión implica que, una vez más, las mujeres quedarán relegadas a tareas secundarias —como preparar vestimentas o colaborar en la organización— sin poder participar activamente en las procesiones, uno de los actos centrales de la Semana Santa saguntina.

El caso de Sagunto no es aislado, pero sí especialmente significativo por el reconocimiento de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2004. Este distintivo podría verse comprometido debido a que el Ministerio de Industria y Turismo habría iniciado un proceso para evaluar si la exclusión de las mujeres vulnera los requisitos de "participación ciudadana" exigidos para mantener el título.

La polémica también se produce en un contexto jurídico. Una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado en una cofradía semejante de La Laguna (Tenerife) avaló el derecho de las mujeres a integrarse en asociaciones de carácter social o cultural sin discriminación por razón de género, lo que añade presión sobre este tipo de tradiciones excluyentes.

Pese a estos dos factores, que se pusieron encima de la mesa, la votación no cambió su rumbo y los cofrades les restaron importancia.

Semana Santa Inclusiva

Frente a la decisión de la cofradía, colectivos como Semana Santa Inclusiva han expresado su frustración. Para sus integrantes, la votación representa una "oportunidad histórica perdida" para avanzar hacia una celebración más igualitaria desde dentro de la propia institución.

Durante años, estas plataformas han defendido que la inclusión femenina no supone una ruptura con la tradición, sino una evolución acorde con los valores actuales. Señalan, además, que en muchas ciudades españolas —como Sevilla, Málaga o Lorca— la participación de las mujeres en procesiones es ya una realidad consolidada. "Es increíble que estemos en 2026 y se siga cerrando esta puerta a la igualdad", comentaba Blanca Ribelles, vecina que lleva años luchando por esta reivindicación, en la Cadena Ser.

"Estamos muy tristes. El tremendísimo argumento es que se ha hecho así toda la vida y no tiene por qué cambiar. Es chocar contra un muro. Estamos decepcionadas porque hemos perdido una oportunidad histórica de cambiar las cosas desde dentro", proseguía ante los micrófonos amarillos.

Una tradición que frena el avance

El conflicto en Sagunto refleja una tensión más amplia entre la preservación de las tradiciones y la adaptación a las demandas sociales actuales. Mientras algunos cofrades temen que la apertura altere la esencia histórica de la celebración, otros consideran que mantener la exclusión supone perpetuar una discriminación incompatible con la sociedad actual.

Paradójicamente, dentro del propio municipio coexisten modelos distintos: en el núcleo del Puerto de Sagunto, la Semana Santa ya es inclusiva, lo que evidencia que la transformación es posible sin perder identidad cultural.

La decisión adoptada no cierra el debate, sino que lo intensifica. La posible retirada del reconocimiento turístico, la presión social y el marco legal vigente apuntan a que la discusión sobre el papel de la mujer en las tradiciones religiosas continuará a falta de escasos días de que comience la Semana Santa.

En Sagunto, como en muchos otros lugares, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta qué punto debe preservarse la tradición cuando entra en conflicto con los principios de igualdad?