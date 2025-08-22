El PP de Ayuso afea al Gobierno no declarar la emergencia nacional aunque el PP de Feijóo dijera que eso "no cambiaría nada"

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a chocar con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha afeado al Gobierno el no haber decretado la "emergencia por motivos nacionales" por los incendios aunque hace unos días la propia portavoz del PP, Ester Muñoz, aseguró que algo así "no implicaría un aumento de los recursos contra el fuego ni mejoraría la coordinación de los dispositivos".

Esa opinión de Muñoz contradice lo que este viernes ha defendido el Gobierno regional madrileño. "Nosotros como Madrid colaboramos con todo el resto de comunidades, ofrecemos, trabajamos, pero quien tiene que movilizar los recursos estatales es el Gobierno central", ha insistido López-Valverde, quien ha defendido "una coordinación a nivel estatal". En este sentido, el consejero madrileño ha recalcado que el Gobierno central "sí tiene la potestad según ley de declarar la emergencia por motivos nacionales".

Para Génova, sin embargo, según señaló Muñoz, declarar la emergencia nacional "no cambiaría nada" la gestión en la extinción de los incendios. La portavoz del PP incluso pidió "dejarse de líos". "No se trata de si confiamos on o en Marlaska, eso es una cuestión política en la que yo no voy a entrar, se trata de si declarar la situación operativa 3 supondría una mejora con respecto a la gestión que estamos viendo ahora", dijo.

En sus declaraciones, Muñoz reconoció que la situación operativa 2 ya suponía la constitución de un Centro de Coordinación Operativa Integrado en el que "está tanto el consejero de la comunidad autónoma como el delegado del Gobierno y, a través de ese órgano, se incardinan todos los medios tanto autonómicos como del Estado".

La Comunidad de Madrid también sufrió uno de los incendios más graves estas últimas semanas, en Tres Cantos, donde además falleció una persona. Para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la responsabilidad, sin embargo, fue de la Unión Europea y del Gobierno.