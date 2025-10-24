Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PP da la espantada durante el Consejo Interterritorial de Salud e impide aprobar dos millones de euros destinados al cáncer
El PP da la espantada durante el Consejo Interterritorial de Salud e impide aprobar dos millones de euros destinados al cáncer

Todos los consejeros de Sanidad populares han abandonado a Mónica García y al resto de sus homólogos durante la celebración del primer Consejo de Salud tras el escándalo de los cribados de las mamografías en Andalucía.

Javier Hernández
Javier Hernández
Consejo Interterritorial del sistema nacional de Salud (CISNS),Europa Press

Durante la mañana de este viernes se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que todos los consejeros de Sanidad de las CCAA se han reunido en Zaragoza junto a Mónica García con el objetivo de unificar y acordar estrategias de salud pública.

Sin embargo, y con el escándalo del cribado de las mamografías en Andalucía mediante, los consejeros del Partido Popular han abandonado la mesa a los pocos minutos de comenzar. Y esta decisión por parte de los populares ha provocado que se bloqueen dos millones de euros que iban a ir destinados al cáncer de mama.

Tras la estampida de los consejeros populares junto al del País Vasco, ha hecho imposible votar la financiación y la distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Cada uno iba a ser dotado de un millón de euros.

Ante esta escena, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado a todos ellos esta decisión. En un vídeo compartido por el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a través de X, se podía escuchar a la titular de Sanidad lamentando lo ocurrido. "Lo que estáis haciendo es una absoluta falta de respeto. Qué falta de respeto. Qué vergüenza. Yo lo siento mucho, pero esto es una vergüenza", ha espetado García.

A los pocos minutos, la ministra de Sanidad se ha pronunciado en su cuenta de X con un mensaje en el que ha recriminado a todos los consejeros populares por abandonar la sala.

"Los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer. Una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red 'X'.

Esta escena ha sido muy criticada por el Ministerio de Sanidad, que causan a los consejeros populares de haber acudido en la noche del jueves a la comida y cena oficial junto al resto de consejeros, mientras que esta mañana "lo de trabajar ya no tocaba", denuncian desde el ministerio.

Javier Hernández
Javier Hernández
Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

