El PP da la espantada durante el Consejo Interterritorial de Salud e impide aprobar dos millones de euros destinados al cáncer

Durante la mañana de este viernes se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que todos los consejeros de Sanidad de las CCAA se han reunido en Zaragoza junto a Mónica García con el objetivo de unificar y acordar estrategias de salud pública.

Sin embargo, y con el escándalo del cribado de las mamografías en Andalucía mediante, los consejeros del Partido Popular han abandonado la mesa a los pocos minutos de comenzar. Y esta decisión por parte de los populares ha provocado que se bloqueen dos millones de euros que iban a ir destinados al cáncer de mama.

Tras la estampida de los consejeros populares junto al del País Vasco, ha hecho imposible votar la financiación y la distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Cada uno iba a ser dotado de un millón de euros.

Ante esta escena, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado a todos ellos esta decisión. En un vídeo compartido por el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a través de X, se podía escuchar a la titular de Sanidad lamentando lo ocurrido. "Lo que estáis haciendo es una absoluta falta de respeto. Qué falta de respeto. Qué vergüenza. Yo lo siento mucho, pero esto es una vergüenza", ha espetado García.

A los pocos minutos, la ministra de Sanidad se ha pronunciado en su cuenta de X con un mensaje en el que ha recriminado a todos los consejeros populares por abandonar la sala.

"Los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer. Una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red 'X'.

Esta escena ha sido muy criticada por el Ministerio de Sanidad, que causan a los consejeros populares de haber acudido en la noche del jueves a la comida y cena oficial junto al resto de consejeros, mientras que esta mañana "lo de trabajar ya no tocaba", denuncian desde el ministerio.