El PP registrará este miércoles la candidatura de Pérez Llorca para suceder a Mazón

El PP registrará este miércoles en Les Corts la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

Según han confirmado fuentes 'populares' a Europa Press, el PP ha convocado para este miércoles una reunión del grupo parlamentario en la cámara autonómica para registrar la propuesta de Pérez Llorca como candidato a 'president'. El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles.

Por su parte, desde el grupo de Vox en Les Corts aseguran que por el momento no hay "novedades" al respecto.

Un día después, el próximo jueves, la Mesa y la Junta de Síndics de Les Corts se reunirán con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura.