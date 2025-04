El PP ve "inaceptable" y "autoritario" que Sánchez no lleve al Congreso el plan de defensa

Europa Press via Getty Images

Cuca Gamarra ve "inaceptable" y "autoritario" que Sánchez no lleve al Congreso el plan de defensa.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado este martes de "inaceptable" y "autoritario" que el presidente Pedro Sánchez no lleve el plan de defensa al Congreso y ha exigido que someta a votación las medidas.

A través de un vídeo publicado unos minutos después de que Sánchez haya anunciado en Moncloa el aumento del gasto en seguridad, Gamarra ha afirmado que "es inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles".

En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sánchez ha anunciado el aumento del gasto en seguridad y defensa hasta el 2 % del PIB con una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa y ha explicado que hay varios artículos de la Constitución que permiten no llevar el plan al Congreso.

Según Gamarra, el anuncio del presidente del Gobierno ha confirmado que "lleva meses mintiendo a la cara a los españoles", porque ya había comprometido el 2 % ante líderes internacionales, mientras "él lo negaba" a los ciudadanos.

"Pretende mandar a la Unión Europea y la OTAN algo que nuestros propios ciudadanos ignoran, porque no ha contado con nadie para elaborarlo", ha afirmado la secretaria general, quien ha acusado al presidente del Gobierno de "actuar de espalda a los españoles" en "el peor momento posible".

"Cuanto más necesita España un plan de país, Sánchez perpetra esto por su cuenta: mentiras, ocultaciones, unilateralidad, más tics autoritarios en una deriva que no tiene fin", ha asegurado la dirigente popular y ha destacado que el plan "hace aguas por todas partes", porque "mezcla partidas", "trata de incluir como gasto en defensa, cosas que no lo son" y "se queda muy corto en muchas de las cosas que necesita la seguridad y defensa de España".

Gamarra ha acusado a Sánchez de pretender "manejar a su antojo" 10.500 millones de euros, "sin presentar unos presupuestos y sin someterse al congreso".

Según la secretaria general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, el plan anunciado por Sánchez "no es un plan de Gobierno", porque "no es serio y no es democrático" y solo es "una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa".

Feijóo también se ha referido brevemente al anuncio de Sánchez a través de un mensaje en X: "Sin el acuerdo de su Consejo de Ministros. Sin presupuestos. Sin autorización del Congreso. Sin dar detalles de dónde va a sacar miles de millones de euros. España necesita un verdadero plan de defensa, y Sánchez ha presentado uno de autodefensa", ha dicho.

Esta mañana, antes del anuncio de Sánchez, Feijóo se ha reunido con 35 representantes diplomáticos y embajadores de países integrantes de la OTAN y de la Unión Europea, ante quienes ha criticado que el Gobierno se niegue a someter al criterio del Congreso la inversión en defensa.

Una situación que, en su opinión, muestra que el Gobierno "está claramente dividido en el debate sobre defensa", lo que conduce a "la parálisis" y a "comportamientos antidemocráticos, como negarse a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado" o no llevar a las Cortes los planes de defensa, ha informado el partido en un comunicado.