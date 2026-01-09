Belén o árbol, Reyes o Papá Noel: el CIS retrata cómo son los votantes de derecha y de izquierda en Navidad

Terminan las fiestas y en los hogares se empiezan a retirar los árboles de Navidad, luces, belenes y las particularidades de cada una de las familias. Entrado el nuevo año, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha decidido estrenarlo haciendo una encuesta sobre los 'Sentimientos y comportamientos ante la Navidad'.

En ese sentido, desde El HuffPost hemos decidido fijarnos en los electores de los diferentes partidos para saber las diferencias y semejanzas, qué costumbres comparten y en cuáles no tienen nada que ver.

Lotería navideña

A la par que las fiestas, la ilusión que despierta la lotería es algo que comparten ambos votantes durante estas fechas. Mientras que el 80% de los votantes de Vox reconocen que juegan asiduamente tanto a la de Navidad como a la del Niño, en Sumar también es un porcentaje muy elevado, casi el 76%. Con ello, los que más participan son sin duda tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, donde ambos superan hasta el 85% en esta tradición.

Árboles y belenes

Los árboles navideños son otro de los elementos en los que se fija la encuestadora: en Vox un 79% de los votantes lo ponen, en el PSOE hasta un 75% y en Sumar un 72%. Sin duda el que más costumbre tiene de colocar esta decoración es el Partido Popular donde hasta un 86% del electorado decide emplearlo en sus hogares.

El belén es otro de los puntos en los que ha decidido incidir el CIS. Mientras que en Vox lo coloca un 67% de los votantes, los de Sumar apenas llegan al 30%. Por el lado del bipartidismo también hay diferencias: los populares lo colocan hasta casi el 70% de los votantes, mientras que entre los socialistas sólo el 41% de ellos lo ponen.

¿Cuándo se dan los regalos?

Una de las grandes incógnitas que se pueden plantear a ambos grupos es cuándo entregar los regalos. En España hay diferentes tradiciones donde se pueden entregar los regalos, pero las más significativas son en Nochebuena como en Reyes. Seguro que también han tenido discusiones con cuándo hay que darlos y los argumentos en favor o en contra de ambas fechas.

Sorprendentemente, y aunque hay diferencias entre izquierda y derecha, hay una cierta sintonía en las tradiciones de las casas políticas. En Navidad, por ejemplo, sólo un 8% de los votantes de Vox entregan los regalos, mientras que en Sumar aumenta ligeramente hasta casi el 20%. Por el lado del Partido Popular, sólo el 15% los da en esa fecha y en el PSOE asciende hasta un 21%.

En Reyes es cuando se reparte la mayor cantidad de regalos tanto en el PP, como en PSOE, Vox y Sumar. En el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo más de la mitad decide darlos cuando llegan sus majestades de Oriente, hasta un 51%, dato próximo a la formación liderada por Santiago Abascal que ronda el 50%. En el Partido Socialista y en Sumar casi el 40% de los votantes también deciden esta fecha. Pero en torno al 30% de los electores de todos los partidos deciden regalar en las dos fiestas.

Religión en las fiestas

La religión es otro de los puntos clave de las fiestas y quizá este sea uno de los puntos en los que hay mayor diferencia entre las formaciones políticas. Mientras que para los partidos conservadores es un elemento intrínseco a estas fechas, para las formaciones progresistas tiene menos que ver.

Para el 54% de los electores del Partido Popular ambos conceptos están ligados y ese porcentaje aumenta en los votantes de Vox donde hasta el 62% comparten esa relación.

Por parte de la izquierda, casi el 25% de los socialistas celebran la Navidad con la referencia religiosa, mientras que en Sumar casi no supera el 10%.

Sentimientos navideños

El acercamiento a la familia durante finales del mes de diciembre y principios de enero es una de las partes del estudio del CIS. Todas las formaciones respaldan y disfrutan del acercamiento a los seres queridos en las fechas navideñas. A excepción de Vox, más del 50% de todos los votantes colocan esto como principal elemento de las fiestas.

Sin embargo, pese a los bonitos sentimientos navideños, también se encuentran otros sentimientos donde hay diferencias entre los electorados. El agobio entre preparativos, comidas y cenas es algo bastante común y es indiferente el partido al que se vote. Sin embargo, mientras que el en torno al 35% del bipartidismo reconoce ese agobio, en Vox sólo llega al 20% y en Sumar asciende hasta el 44%.

Con ello, es en los votantes de Vox donde menos melancolía y tristeza se despierta durante la Navidad (38%). El resto de votantes de los diferentes partidos políticos reconocen que sí la padecen durante estas fechas. En torno al 50% del resto de formaciones así lo reconocen.

Consumismo en Navidad

El consumismo es uno de los factores clave de las fiestas. Las rebajas y los regalos, propios de estas fechas, obligan de forma prácticamente cultural a comprar por encima de lo normal en estos meses.

Sumar es el partido al que menos le gusta esta costumbre, casi la mitad de sus electores (43%) afirma que de hecho es lo que menos disfrutan. Para el resto de electores tampoco es algo agradable, de hecho, en torno al casi 30% del resto de partidos también señalan que es sin duda lo que menos les gusta.

Terminadas las fiestas, toca recoger los restos navideños y afrontar una nueva cuesta de enero después de pasar tiempo con los seres queridos donde, incluso los más dispares, también pueden encontrar momentos de armonía y complicidad pese a las diferencias.