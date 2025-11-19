El PP vota a favor de endurecer la regularización de personas migrantes a propuesta de Vox

El Senado ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para endurecer la normativa de extranjería y restringir la principal vía de regularización que tienen las personas migrantes que viven en España para conseguir los papeles gracias al apoyo del PP.

Con 145 votos a favor, 110 en contra y una abstención (de UPN), la propuesta ha salido adelante con la oposición frontal del resto de partidos que han participado en el debate esta mañana (PSOE, ERC, PNV y Asociación Socialista Gomera), que han cargado contra Vox por su discurso contra la inmigración y han valorado positivamente este mecanismo de regularización. La iniciativa admitida a trámite va en la misma línea que otra que fue rechazada en el Congreso y también contó con el apoyo el PP.

Además de dificultar la vía del arraigo, la propuesta pretende aumentar el plazo de estancia de personas extranjeras en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los 60 días actuales a 180. Y ampliar los motivos para la expulsión de residentes extranjeros de España, como la entrada irregular en el territorio o haber cometido "una conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito grave, un delito menos grave o tres delitos leves", además de allanar el camino para expulsar a solicitantes de asilo.

La senadora del PP María del Rocío Divar ya había anunciado esta mañana que su grupo votaría a favor por "coherencia", coincidiendo con parte del diagnóstico de Vox al asegurar que la vía del arraigo ha pasado de ser una figura excepcional a "un canal masivo de entrada" de personas extranjeras en España.

También sobre la figura del arraigo, este miércoles se ha debatido en el Senado una moción de PNV que buscaba instar al Gobierno a agilizar procedimientos y posibilitar la concesión de permisos temporales de trabajo a las personas que optan a la regularización por arraigo sociolaboral porque tienen una oferta de empleo, pero muchas veces pierden la oportunidad por la demora en los trámites.

Una propuesta que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox y que ha sido cuestionada por el PSOE, que se ha abstenido, tras poner en valor durante el debate el esfuerzo y los avances del Gobierno por flexibilizar y agilizar este mecanismo.

Vox se ha opuesto a la iniciativa porque en su opinión busca "fomentar" la inmigración irregular, y desde el PP han cargado contra el mecanismo del arraigo y han llamado a evitar "regularizaciones encubiertas" y "pseudomecanismos de contratación que generan más problemas de los que resuelven".

En el otro lado de la moneda, los senadores de Izquierda por la Independencia e Izquierda Confederal han apoyado la medida, evidenciando la "odisea" que tienen que vivir muchas personas migrantes que ya viven en España y quieren y pueden trabajar por los retrasos y la falta de respuesta en estos trámites de extranjería.

Pero PP y Vox no se han alienado con sus votos en todas las propuestas en materia de inmigración este miércoles: los populares han votado en contra -junto al resto de partidos- de una iniciativa de Vox en el Congreso que pedía expulsar a todos los migrantes en situación irregular o regular que cometan delitos o "pretendan imponer el islamismo", relacionando inmigración con delitos contra la libertad sexual.

Y ayer, martes, el PP también se abstuvo respecto a un cambio legislativo propuesto por Vox para rebajar a 12 años la edad de responsabilidad penal, una iniciativa que vinculaba la delincuencia juvenil con la inmigración y los menores extranjeros e incluía la propuesta de expulsarles del país o quitarles la nacionalidad si cometían determinados delitos.