El PSOE cree que la manifestación de Barcelona "no cumplió con las expectativas" de PP y Vox

El PSOE cree que la manifestación celebrada este domingo en Barcelona en contra de la amnistía "no cumplió con las expectativas de PP y Vox" en cuanto al número de asistentes. En una rueda de prensa este lunes en Ferraz, la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha considerado que la afluencia de personas a esta convocatoria fue menor que otras marchas celebradas en la capital catalana en los últimos años. Según los convocantes, la manifestación reunió a 300.000 personas mientras que la Guardia Urbana rebajó la cifra a 50.000. "Ellos sí que deben escuchar a la calle, porque la de ayer fue una manifestación bastante menos numerosa que otras que se han vivido en Cataluña. Los catalanes reclaman convivencia y reencuentro", ha dicho.

Para Alegría, frente al ruido y odio que promueven PP y Vox con estos actos, se destaca la alternativa "real" de cuatro años más de gobierno progresista, y cree que la "soflama" del "España se rompe" se "cae al traste" en una semana en la que Granada ha acogido la Cumbre de la Comunidad Política Europea, Bruselas ha dado luz verde a otros 93.500 millones para España por el fondo de recuperación o la FIFA ha otorgado la celebración del mundial 2030 a España en conjunto con Marruecos y Portugal.

Por ello, ante las reiteradas peticiones del PP para que haya nuevas elecciones al calor de algunas encuestas que hablan de un auge del lado conservador, el PSOE señala que la verdadera encuesta "fue la del 23-J". "Más de 12 millones de españoles dijeron 'no' a un gobierno de Feijóo y Abascal. Y también dijeron 'no' ese 23 de julio a la repetición electoral. Me hago cargo de la frustración que ahora mismo anida en el PP, porque llevan desde 1996 sin gobernar gracias al acuerdo con otro partido. No terminan de entender esta España plural y diversa. Y no termina de respetar la legitimidad de los otros partidos políticos porque sólo reconocen la de Vox", ha expresado.

Además, después de conocer que Feijóo recurrirá al TC la supuesta ley de amnistía, Alegría ha subrayado que el PP lleva haciendo lo mismo "los últimos 30 años". "Llevan tres décadas con los mismos discursos, las mismas soflamas... Ahora que se van a ir a la oposición les pediría que hicieran un ejercicio de innovación. Que en vez de vivir continuamente en la crispación, en la división o en el odio, se pongan a trabajar alguna vez con ese sentido de Estado que se le presupone al PP", ha dicho.

De hecho, Alegría ha subrayado que el PSOE no aprobará nada "que no sea constitucional" y que darán detalles sobre la amnistía "cuando haya acuerdo". "Llegado a ese momento lo explicaremos todo con transparencia", ha añadido.

Por último, la portavoz socialista ha defendido que la amnistía a lo implicados en el procés no solo la piden los independentistas sino varias fuerzas políticas, que suman en total "57 diputados".