El PSOE votará a favor de la toma en consideración de una Ley que supondría el embargo total de armamento a Israel

El PSOE se ha inclinado finalmente por apoyar este martes la toma en consideración de una proposición de ley que, de aprobarse en el futuro, supondría un embargo de material de defensa a Israel, sean armas o no. La propuesta, impulsada por entidades de la sociedad civil y firmada por Sumar, ERC, Podemos y BNG, plantea introducir la figura del embargo en la Ley sobre el control del comercio exterior en material de defensa y de doble uso. La nueva redacción establecería la declaración de un embargo "a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España [...] por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra" y "siempre y cuando la demanda no haya sido inadmitida a trámite". Este sería el caso de Israel, investigado por la Corte Internacional de Justicia tras el proceso iniciado por Sudáfrica.

En todo caso, lo que se vota este martes, justo un día después de que el Gobierno israelí avisase de un "ataque sin precedentes" en Gaza para "tomar el control de toda la Franja", es tan solo la toma en consideración de la norma, no su aprobación. Es decir, si hoy saliera adelante, la nueva Ley se debatiría más adelante. Y no solo todavía no se conoce la posición de Junts, sino que tampoco el PSOE desvela si el apoyo de este lunes se traduciría en un sostén en el futuro. "Se vota la toma en consideración. Luego llegará la tramitación en la que se trata con mucha más profundidad y, cuando toque, todos los grupos harán pública su posición", aseguran fuentes socialistas.

La votación ha llegado incluso hasta los oídos de Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, quien instó a todos los grupos del Congreso "a votar sí a ley que prohíbe exportar armas a Estados investigados por atrocidades". "Que España elija no ser cómplice, este es el precedente que necesitamos", escribió Albanese en redes sociales.

Además de la inclusión de la figura del embargo, la ley que proponen Sumar, ERC, Podemos y BNG especifica qué materiales se incluirían. Según el nuevo texto, la aplicación del embargo supondría la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación de armas, pero también de piezas de repuesto, material policial o antidisturbios. Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió algunos contratos en vigor con empresas israelís al no tratarse de armamento o munición, "como es, por ejemplo, el caso de elementos de iluminación para cascos de la Guardia Civil o de chalecos antibalas". La nueva norma, si llegara a aprobarse, prohibiría también este tipo de transferencias con Israel.

Pese a todo, como ya se ha mencionado, lo de este martes es tan solo el primer paso. De aprobarse, luego seguiría la tramitación en el Congreso, con las enmiendas, debate en Comisión, en Pleno y, solo al final, aprobación o no de la nueva Ley.