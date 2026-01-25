Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por su "incapacidad manifiesta" en Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, eleva el tono por lo que está pasando con Rodalies en Cataluña y ha reclamado este domingo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque.

Semanas después de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junqueras ha reclamado la marcha de Puente y Paneque por su "incapacidad manifiesta" a la hora de afrontar y explicar la crisis en el servicio de Rodalies.

En una rueda de prensa desde la sede de la formación política, ha asegurado que que tanto Puente como Paneque ya han dimitido, "a efectos prácticos", de sus funciones, tras las contradicciones de este viernes y sábado.

Junqueras ha denunciado que ambos "están más pendientes de intentar encontrar excusas puntuales que no de afrontar el problema en toda su magnitud", por lo que les ha pedido que sean "consecuentes" con sus actos y presenten su dimisión.

Ha asegurado que la crisis de esta semana es consecuencia, más que de los episodios de lluvia, de "décadas de desinversión" en las cercanías catalanas. Lo demuestra, ha argumentado, que las líneas de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) sí funcionan con normalidad.

ERC, que facilitó la investidura de Salvador Illa y es considerado por el Govern socio prioritario junto a Comuns, sostiene que Paneque ha optado con sus declaraciones por "proteger" al Ejecutivo central, al no ser clara en sus "denuncias" por la falta de inversiones estatales en la infraestructura.

"Es por eso que debería dejar paso a alguien que señalara dónde están las responsabilidades, con tal de aportar soluciones lo más útiles posibles (...). No es casualidad que la lluvia solo haya afectado a vías que son de titularidad del Estado, es fruto de una realidad producida durante décadas", ha dicho Junqueras.

También ha criticado que Puente dijera hace meses que el tren pasa por su "mejor momento", también en Cataluña, unas palabras que a su juicio lo "inhabilitan".

Los republicanos ponen el foco, asimismo, al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, por encontrarse en la feria Fitur en Madrid en vez de "dar la cara" y garantizar a los usuarios de Rodalies que pueden ausentarse de su lugar de trabajo mientras el servicio permanezca paralizado.