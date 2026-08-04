Mueren 17 personas tratando de llegar en una patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva

Un total de 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de dos ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 03.00 horas de este martes se ha rescatado a dos personas de origen magrebí que han necesitado asistencia sanitaria ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Las dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases.

Según la información trasladada por Salvamento Marítimo a la Delegación, han sido estas dos personas las que han explicado que el resto de ocupantes de la embarcación, rescatada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, llevaban 15 días a la deriva y viajaban a bordo un total de 19 personas.

Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes. Fuentes del organismo han explicado a Europa Press que el área de rastreo se ha fijado a unas 15 millas al suroeste de Cala Figuera de Palma, entre Eivissa y Mallorca, y que se extenderá hacia el suroeste.

Las mismas fuentes han explicado que fue un ferry de Baleària Rosalind Franklin que cubre la ruta Barcelona-Argelia el que dio la voz de alarma y que, según el testimonio de los dos supervivientes, los cadáveres fueron arrojados al mar conforme iban muriendo.

Por otra parte, a las 05.15 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en una patera a 30 millas al suroeste de Eivissa.