Iris Tió logra el oro en el solo técnico femenino del campeonato de Europa al ritmo de Rosalía

La nadadora española Iris Tió ha ganado este martes la medalla de oro en la final de solo técnico femenino de los campeonatos de Europa de París (Francia). Es su cuarta medalla en la competición y el primer metal dorado para la delegación española.

Tió deslumbró al ritmo de Mio Cristo Piange Diamanti, la canción operística de Rosalía que se incluye en su último disco Lux. La catalana demostró un gran control de los cinco elementos técnicos obligatorios y una belleza indescriptible en su prueba. Algo que le valió un total de 263.6250 puntos con 114 de impresión artística y 149 de elementos técnicos. La performance de Iris obtuvo notas de 9.75 de todos los jueces.

Con este nuevo premio, Tió ya ha obtenido cuatro medallas en este campeonato, si sumamos las platas en los dúos libres femenino con Lilou Lluis y mixto junto a Dennis González y el bronce en el solo libre femenino. Y puede seguir sumando, porque todavía le quedan dos finales más.