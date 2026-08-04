Rusia afirma que un ataque con drones de Ucrania en una concurrida playa deja siete muertos y 40 heridos

Captura del vídeo difundido en redes sociales que muestra el supuesto impacto de un dron, que Rusia atribuye a Ucrania, en una playa de Arkhipo-Osipovka, el 3 de agosto de 2026.

Al menos siete personas han muerto y unas 40 han resultado heridas este pasado lunes después de que un dron ucraniano se estrellara en una concurrida playa de la localidad turística rusa de Arkhipo-Osipovka, a orillas del mar Negro, según informaron las autoridades de la Federación. Al menos tres de las víctimas mortales son niños, ahonda.

El incidente ocurrió en el territorio de Krasnodar, cerca de la conocida ciudad balneario de Gelendzhik, un concurrido destino vacacional de verano para miles de familias rusas. Entre los heridos hay al menos 21 personas hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico.

Vídeos difundidos en redes sociales y verificados por la BBC muestran el momento en que el artefacto impacta contra la zona costera, repleta de bañistas en el mar y en la arena, provocando una fuerte explosión y escenas de pánico.

Testigos presenciales relataron a medios locales rusos que escucharon ráfagas de disparos segundos antes de la detonación, expone la BBC, que ha traducido los comentarios. "La explosión ocurrió de repente, justo enfrente de los niños. Nadie tuvo tiempo de reaccionar ni de salir de la playa", declaró uno de los veraneantes.

"La explosión ocurrió de repente, justo enfrente de los niños. Nadie tuvo tiempo de reaccionar ni de salir de la playa"

Habitantes de la zona y turistas denunciaron además que las sirenas de evacuación de la localidad no llegaron a sonar a tiempo, a pesar de contar con un sistema de alerta instalado, añade la CNN.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, calificó lo sucedido de "tragedia" y atribuyó la responsabilidad directamente a las fuerzas armadas ucranianas. Por su parte, las autoridades locales informaron inicialmente de la caída de "restos de un dron" interceptado.

Intercepción o fallo técnico

Los análisis iniciales sobre las circunstancias del impacto sugieren diversas hipótesis. La primera de ella es que fue fruto del fuego antiaéreo, porque los disparos perceptibles en las grabaciones hechas por los ciudadanos en la zona indican que las defensas aéreas rusas intentaban derribar el dron antes de que alcanzara la costa.

También se baraja la opción de que se haya producido una interferencia electrónica, por la que el aparato podría haber perdido el control tras ser desviado por sistemas de guerra electrónica (EW). Pero la zona alberga también instalaciones de interés estratégico en el mar Negro, por lo que los aviones no tripulados quizá buscaban objetivos militares cercanos. Además, cerca está el complejo conocido popularmente como el "Palacio de Putin", una polémica residencia de lujo del presidente, Vladimir Putin.

Ucrania pone la mira en el "Palacio de Putín" Las autoridades rusas denuncian que drones ucranianos atacaron instalaciones cercanas al lujoso palacio costero del presidente, en la costa del mar Negro.



Expertos militares señalaron tanto al medio británico como al norteamericano que, si bien Ucrania realiza frecuentes ataques con drones contra infraestructuras estratégicas, refinerías y bases militares dentro de territorio ruso, no se tenía constancia de ataques dirigidos deliberadamente a zonas de ocio civil.

Las reacciones

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó enérgicamente el suceso. Su portavoz, Maria Zakharova, acusó a Ucrania de recurrir a "actos terroristas" y criticó a los países occidentales que respaldan al gobierno ucraniano. "Quienes declaraban tolerancia cero con el terrorismo se han convertido ahora en parte de la actividad terrorista internacional", afirmó Zakharova a la agencia estatal TASS.

Hasta el momento, ni el gobierno de Kiev ni el mando militar ucraniano han asumido la responsabilidad ni han emitido comentarios sobre el incidente. De forma reiterada, los de Volodimir Zelenski han sostenido que sus operaciones con drones se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y logísticos rusos para debilitar su capacidad bélica.

El ataque se produce en un contexto de intensificación de las hostilidades, con intercambios diarios de drones y misiles en la frontera, así como recientes incursiones aéreas reportadas en Crimea y otras regiones del sur de Rusia.

Golpe al 'Amazon ruso'

Por otro lado, las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de cinco personas, además de una decena de heridos, como consecuencia de los nuevos ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las instalaciones que el gigante del comercio por internet Wildberries, dispone en la capital, Moscú.

"Lamentablemente, hay víctimas mortales y heridos. Según la información preliminar, cinco personas fallecieron", ha informado el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales, donde ha detallado que los principales daños se han registrado en el municipio de Chejov, en el sur de la capital rusa.

"En la zona industrial de Novosiolki, varios incendios fueron provocados por el impacto de un dron. El mayor se produjo en un almacén, donde el fuego ya ha sido extinguido. Una subestación eléctrica y un edificio administrativo también resultaron dañados", ha hecho saber Vorobiov.

Si bien el gobernador lo ha precisado, en esta zona industrial de Novosiolki, situada en el ya mencionado municipio de Chejov, se encuentra el centro logístico de varias empresas destacadas, entre ellas la de Wildberries, a la que se conoce como el 'Amazon ruso'.

Ucrania ha fijado como objetivo en las últimas semanas las instalaciones de este gigante ruso del comercio a través de internet, con una quincena de ataques sobre las instalaciones que tienen repartidas por once regiones del país. Esta intensa campaña de ataques forma parte de los intentos de Ucrania de golpear la economía del país y desmoralizar a su población, que también viene sufriendo desde hace poco ciertos problemas de desabastecimiento en gasolineras debido a los bombardeos sobre refinerías y estaciones petrolíferas.