Encuesta | ¿Crees que Junts tendría que apoyar una moción de censura de PP y VOX?
El anuncio de la formación de Puigdemont de "romper con el PSOE" podría poner en jaque al Gobierno.
El anuncio de este lunes por parte de Junts ha supuesto un giro que, si bien para muchos, no implica ningún cambio real en la política que la formación catalana había llevado a cabo hasta ahora, sí que puede dinamitar por completo el gobierno de coalición. Según explicó el partido de Puigdemont al mediodía, se ha apoyado por unanimidad romper la relación con el PSOE, o lo que es lo mismo, presumiblemente, oponerse sistemáticamente a todas las medidas y propuestas que procedan del Partido Socialista.
Sin embargo, esta negativa a todo lo que 'huela a PSOE' puede tener efectos devastadores que podrían ser definitivos para la legislatura. Uno de estos podría darse si Junts apoyara una moción de censura impulsada por PP o Vox. Ahora sí que había mayoría en el Congreso para llevar a cabo esta propuesta.
Pero en la práctica parece poco probable sobre el papel ya que, aplicando el sentido común, lo lógico sería que Junts exigiera el regreso de Puigdemont a casa, algo que el PP podría aceptar pero no parece que VOX vaya a respaldar esta condición.
En cualquier caso, tras el anuncio de Junts todos los escenarios están sobre la mesa, aunque habrá que esperar para ver el impacto real en el día a día del Gobierno y si realmente esta 'nueva' posición de Junts cambia en algo la actual situación del Ejecutivo.
Por todo ello te preguntamos: ¿crees que Junts tendría que apoyar una moción de censura de PP y VOX? Puedes votar desde ya en la encuesta de abajo. Si no te aparece, puedes votar desde clicando aquí.