Alba Carrillo es tajante al hablar de lo de Mazón en el funeral de Estado: "El cuajo que tiene"

Carlos Mazón lleva un año en boca de todos por su gestión durante la terrible DANA que provocó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia (7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía). El pasado miércoles se llevó a cabo la ceremonia solemne del funeral de Estado en homenaje a los fallecidos y la presencia del presidente de la Generalitat causó mucho revuelo.

Se vio perfectamente cuando varios de los asistentes, familiares de víctimas, increparon a Mazón con gritos en insultos de "rata", "cobarde" y "asesino", entre otros. Han sido muchas las reacciones al momento en el que se le ve incómodo y otras tantas después de sus declaraciones posteriores en el que afirmaba que se haría "cargo" de lo ocurrido y pidió un tiempo de reflexión, anunciando una comparecencia en los próximos días.

Una de las personas que se ha sumado a las críticas a Mazón ha sido la modelo, presentadora y colaboradora televisiva Alba Carrillo que a través de sus redes sociales ha dado abiertamente su opinión, defendiendo que los personajes públicos deben usar su voz para denunciar situaciones como esta.

"Me estáis contando desde la Comunidad Valenciana que agradecéis que se hable del tema de la DANA en los personajes públicos. Yo siempre he dicho que tenemos voz y tenemos que alzarla ante este tipo de cosas", ha pronunciado.

"Me parece deleznable. Me parece brutal el cuajo que tiene el señor Mazón de ir al funeral donde están los familiares de personas que podían haberse salvado si él no hubiera estado en El Ventorro y pasando de todo. Dejación de funciones total", ha expresado la también periodista.

Ha hecho hincapié en el tema moral, más allá del legal, del que "se encargará la justicia". "Yo no podría dormir, te están pidiendo por humanidad que no vayas, que no quieren verte la cara, y aun así, por tus narices, que te apetece tener el suelo de Nescafé, estás haciendo un daño atroz a las víctimas. Las estás revictimizando", ha defendido.

"Me parece tan vergonzoso como ser humano..."

No se ha dejado nada del tintero. "Me parece tan vergonzoso como ser humano, más allá de política, de ideologías", ha afirmado.

"Yo me imagino que a alguien de mi familia le hace algo otra persona por su dejación, por su falta de vergüenza, por lo que sea, y yo no quiero ni ver más a esa persona, pero encima que venga al funeral...", ha rematado.