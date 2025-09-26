Encuesta | ¿Trabajar 37,5 horas a la semana te parece suficiente?

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha levantado una oleada de críticas durante las últimas horas por sus críticas a la propuesta de reducción de la jornada laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, que fue rechazada en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Durante su intervención en el Forbes Spain Economic Summit, Garamendi afirmó que "el diálogo social por parte del ministerio de Trabajo cada día es menor" y lo calificó de "monólogo social". Además, defendió la "cultura del esfuerzo", poniendo como ejemplo al tenista español Carlos Alcaraz: "¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas".

Posteriormente, al ser preguntado en un encuentro posterior por Isma Juárez, reportero de 'El Intermedio', Garamendi aseguró que lo importante no es el número de horas trabajadas, sino "una palabra que se llama productividad y competitividad".

La reducción de la jornada laboral ha sido el foco de los debates en el entorno político y social durante los últimos meses. Por ello, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión y saber si te parece suficiente trabajar 37,5 horas a la semana. ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta)