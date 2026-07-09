Uno de los actores de la saga 'Los juegos del hambre' sorprende celebrando la última victoria de España: "¡Uh, madre mía!"

España está en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y soñar con alzar la Copa del Mundo comienza a estar permitido. Millones de españoles confían en repetir la hazaña dieciséis años después del Mundial de Sudáfrica.

Multitud de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo están apoyando a la Selección; entre ellos, Javier Bardem, Rosalía o Penélope Cruz, todos ellos ataviados con indumentaria de 'La Roja' en Estados Unidos.

Sin embargo, España trasciende sus propias fronteras y algunos extranjeros han decidido apoyar al combinado nacional en su camino a su segunda estrella. Es el caso de Josh Hutcherson, actor estadounidense conocido por interpretar a Peeta Mellark en la saga Los juegos del hambre.

En un vídeo que no ha parado de compartirse en redes sociales, Hutcherson, de 33 años, celebra aliviado el final del partido entre España y Portugal. "¡Uh, madre mía!", exclama a cámara portando una camiseta de la Selección.

Mientras tanto, en la televisión de lo que parece un bar de España se puede ver a Mikel Merino, al que sus compañeros felicitaron tras marcar el gol que dio la clasificación al cuadro de Luis de la Fuente.

A tope con España

La ilusión desborda a la Selección y son muchas las caras conocidas del mundo de la música, el cine, la televisión y el deporte que están apoyando al equipo. En el partido de dieciseisavos de final frente a Austria, estuvieron presentes Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem.

Las cámaras del estadio y de la retransmisión captaron a los tres celebrando los goles del España, unas imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y que tampoco estuvieron exentas de polémicas.

Junto a ellos también estuvo Alexia Putellas, una de las grandes referentes del fútbol femenino en España, que aprovechó la ocasión para apoyar al combinado nacional. A lo largo del Mundial también se han dejado ver por allí otros futbolistas españoles como Carles Puyol, David Villa, Fernando Hierro y Míchel Salgado.