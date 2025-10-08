"Es que solo se manifiestan por Gaza y nunca por España"

No podéis ser más mentirosos y al mismo tiempo tan cortos como para pensar que no puedes manifestarte por dos cosas al mismo tiempo. Porque, de hecho, sí. Estuvimos en las manifestaciones por la sanidad pública.

En las de la DANA mientras Mazón comía en El Ventorro. En las manifestaciones por la vivienda. En las de subida de salarios. Y por supuesto, en las que se pide el fin del genocidio en Gaza.

Otros simplemente se manifiestan para decir que "se rompe España" por enésima vez y para darle golpes a un muñeco de cartón del presidente del Gobierno en fin de año. Vosotros os manifestáis por cosas ridículas. Nosotros por la sanidad, la vivienda, la DANA y para que se detenga un genocidio en Gaza. Ahí está la diferencia.