Estas son las principales reacciones a la sentencia que condena al ex fiscal general del Estado
Casi tres semanas después se ha conocido el texto que condena a Álvaro García Ortiz donde destaca que este no debió "responder a una noticia falsa mediante a la comisión de un delito". 

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Europa Press via Getty Images

Llegó el día. Ha tardado casi tres semanas, pero ya se conoce la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le condena considerando probado que fue él mismo o "una persona de su entorno y con su conocimiento" quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

Las reacciones ante una de las noticias más ansiadas de los últimos meses no se han hecho esperar. El primero ha sido Jaume Asens, el miembro del Parlamento Europeo ha asegurado a través de X que "un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial". Haciendo referencia a la frase de la sentencia donde afirma que el correo fue filtrado "por el fiscal o por alguien de su entorno". 

Por otro lado y en mismo sentido, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha ironizado sobre el asunto: "Has sido tu o alguien de tu entorno, o nos lo inventamos, pero vas pa’lante. Escándalo. Sin Estado de Derecho". También ha emitido su opinión la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha dicho que García Ortiz es "el primer fiscal general del Estado delincuente"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado también este martes su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo, después de la publicación de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que considera probada la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La ministra también formó parte del Supremo y ha recalcado su confianza en las instituciones porque, de lo contrario, "la democracia no funciona". 

Por otro lado, en el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que la publicación de la sentencia les ha pillado "bajando por las escaleras". "Lo ideal es que le dediquemos nuestro tiempo a leerla y, una vez la hayamos repasado, daremos nuestra opinión al respecto", ha afirmado Alegría.  

