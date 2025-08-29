Estupefacción por lo que ha emitido la televisión de Castilla y León mientras Mañueco hablaba de los incendios

Este viernes era un día difícil para el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El barón autonómico del PP ha acudido a las Cortes para rendir cuentas sobre su gestión en la ola de incendios que ha arrasado más de 140.000 hectáreas en la región durante el último mes.

Sin asumir ningún tipo de error durante su trabajo en estos días, Mañueco ha sacado pecho de su operativo antiincendios y ha dicho que no es momento de sacar rédito: "El fuego no entiende ni de fronteras territoriales ni de diferencias políticas", ha dicho.

Su comparecencia era muy esperada. Era el primer líder autonómico del PP que daba la cara en un parlamento regional. Algunos presidentes cuyas regiones también se han visto también afectadas por grandes incendios, como la extremeña María Guardiola o el andaluz Moreno Bonilla, han rechazado de momento comparecer y otros, como el gallego Alfonso Rueda, esperarán hasta dentro de unos días.

Medios de comunicación nacionales, como El HuffPost, han emitido en directo la intervención de Mañueco. Sin embargo, la televisión autonómica de Castilla y León, ha prescindido de dicha emisión y se ha centrado en emitir un programa sobre toros y anuncios de teletienda. Algo que, difícilmente, tiene explicación dada la relevancia informativa de lo que estaba ocurriendo en las Cortes de Castilla y León.

La decisión ha llegado al propio parlamento. "¿Saben lo que estaban poniendo hoy en la televisión de Castilla y León mientras usted hablaba? Toros. A esta hora, había un programa de toros. Eso es lo importante, lo noticioso, en esta Comunidad. Ese es su cortafuegos", ha dicho el procurador del Grupo Mixto en las Cortes, Francisco Igea.

Cabe destacarse que Castilla y León Televisión (CyLTV) es de concesión pública y gestionado por una empresa privada que está obligada por ley a emitir contenidos de interés público y recibe subvenciones por ello.

La ineficacia del gobierno de Mañueco ya ha provocado durante los últimos días diferentes protestas en varias localidades, así como la convocatoria de una concentración este viernes ante el Parlamento para exigir las destituciones inmediatas del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, a quienes se les responsabiliza directamente de la situación.