Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel por segunda vez tras más ataques a Sánchez

Segunda vez. El ministerio de Asunto Exteriores no dejará sin respuesta la renovada batería de ataques y críticas del Ejecutivo israelí al Gobierno español y, concretamente, al presidente Pedro Sánchez. Desde la cartera que dirige el ministro han convocado de nuevo a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, a modo de protesta por "las inaceptables palabras" de su homólogo israelí, Gideon Saar.

En una serie de acusaciones del mismo corte que las empleadas por la derecha y la ultraderecha española, asegurando que Pedro Sánchez alentó a las protestas contra la participación de un equipo israelí en La Vuelta ciclista, el titular de Exteriores israelí indicó que "hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle".

No solo reiteró la misma acusación que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habló de "amenazas genocidas" contra Israel por parte de España -el mandatario español mencionó concretamente "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo"-. Saar también ahondó en la idea

Una lista de llamadas y toques

En esta línea, cabe recordar que esta no es la primera vez en que Erlich recibe un toque de atención por parte de Madrid. Con esta, es ya la segunda en un tiempo relativamente corto en el cargo. Hay que remontarse al pasado verano, en agosto, cuando la alto cargo tomó posesión en relevo de Dan Poraz, quien ejerce como ministro consejero en la Embajada de Israel en Madrid.

Con todo, su antecesor también fue llamado, en similares condiciones, varias veces en el pasado. En ese punto, es necesario destacar que se debe a la ausencia de la embajadora, Rodica Radian-Gordon, quien fue llamada a consultas por el propio Gobierno de Netanyahu en mayo de 2024, después de que nuestro país diese el paso y reconociese al Estado palestino.

