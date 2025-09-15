"Migración voluntaria" y vecindario israelí "de lujo" en Gaza: el brindis del ministro que contradice a Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en diversas ocasiones que la segunda fase de la operación Carros de Gedeón, por la que tratan de hacerse con el control militar de la mayor ciudad de Gaza y que pasa por el desalojo forzoso de un millón de palestinos, no tiene por objetivo ocupar de forma permanente la Franja, sino entregársela a un futuro Ejecutivo del que Hamás no formaría parte. Pero uno de sus ministros en el Ejecutivo de coalición ha mostrado otros planes para el enclave palestino, según se desprende de su última promesa, formulada este lunes.

El titular de la cartera de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, ha resucitado los peores temores que brotaron en buena parte de la comunidad internacional cuando la Administración Trump publicó un vídeo con inteligencia artificial de una Franja de Gaza convertida en la 'Riviera de Oriente Próximo', una suerte de promoción inmobiliaria con resorts de lujo, casinos y proyectos de corte similar. El político de extrema derecha y líder de la formación sionista religiosa Poder Judío ha asegurado que "vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio".

Ben-Gvir ha efectuado estas declaraciones, recogidas por The Times of Israel, ante la cúpula y plana mayor de la Policía israelí, durante un brindis por la celebración del año nuevo judío (Rosh Hashaná). Lo ha hecho prometiéndoles lo que sería una urbanización, con vistas al mar Mediterráneo, para integrantes del cuerpo: "Se establecerá en la zona un vecindario en el que residirán los agentes de Policía". ¿Dónde? Sobre las ruinas de Gaza, pero concretando que sería "cerca de la costa" y que "será perfecto".

Ben-Gvir: "Hay que imponer la pena de muerte a los terroristas"

En este sentido, durante su discurso ha asegurado que "ha llegado el momento de establecer asentamientos judíos, ha llegado el momento de fomentar la emigración voluntaria [de los habitantes de Gaza], ha llegado el momento de imponer la pena de muerte a los terroristas". Esta última, alusión a una propuesta de ley que presentó la pasada semana desde su cartera para que se aplique la pena capital a los palestinos condenados por terrorismo. Y con el atentado en el autobús de Jerusalén de fondo.

No es la primera vez que integrantes del Gobierno de coalición israelí -donde el Likud de Netanyahu necesita de distintas formaciones ultra para sostenerse y mantener la campaña militar sobre Gaza- realizan declaraciones llamando a ocupar Gaza y anexionarse también la ya ocupada Cisjordania. Y por tanto, a violar por enésima vez el derecho internacional.

Ben-Gvir es, junto a su homólogo de Finanzas, Belazel Smotrich, uno de los ministros de Netanyahu que tienen prohibida su entrada en virtud de la batería de sanciones del Gobierno de España contra Israel para presionar para el fin del "genocidio" -en palabras de Pedro Sánchez-. Entre los distintos motivos se encuentra una reiterada defensa y petición de la colonización de los territorios palestinos.

