"Naipes": el ministro de Defensa israelí se burla del derribo de torres residenciales y una universidad en Gaza

El humo se eleva en la torre Al Kawthar después de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, en la Franja, el 14 de septiembre de 2025.

"La Torre de Naipes". Puede leerse en el texto que acompaña a un vídeo, tomado a ras de suelo, de los últimos momentos en los que estuvo en pie una de las cinco grandes torres -de uso residencial- que han sido destruidas por parte del Ejército de Israel este fin de semana, en el marco de la segunda fase de la operación Carros de Gedeón, que busca el control militar de la última y mayor urbe en el enclave palestino, Ciudad de Gaza, desplazando a cerca de un millón de civiles.

No, no es una publicación más de ciudadanos israelíes en redes sociales, mofándose de la masacre a la que son sometidos los palestinos. Es una entrada en X -antes Twitter- que pertenece a uno de los hombres clave del Gobierno de Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Israel Katz. Como ya es habitual, el máximo responsable de la campaña militar que Tel Aviv ha lanzado sobre la Franja ha publicado varios vídeos de bombardeos o derribos de edificios, mofándose.

Para hacerse una idea, solo este domingo más de medio centenar de palestinos, al menos 52, fueron asesinados bajo el fuego de las bombas israelíes. Parte de ellos, murieron durante los ataques destinados a continuar con otro de los pilares de la operación, acabar con las infraestructuras de la mayor ciudad gazatí que aún no ha sido -del todo- reducida a escombros. En estas infraestructuras residenciales y de uso civil demolidas se encuentra también la que era la mayor torre de Gaza, la de Al Jundi, con 14 plantas, y cuyo desplome ha provocado múltiples heridos que se encontraban en la zona del mercado del barrio de Rimal.

Katz, de bromear con la destrucción de edificios de civiles a jalear el bombardeo sobre un centro universitario

En una breve publicación, Katz ha compartido la explosión de una de estas torres con el siguiente mensaje: "La Torre de Naipes. El horizonte de Gaza está cambiando". En realidad no solo el de Gaza, porque desde el inicio de la campaña militar en respuesta al 7-O también se han multiplicado las demoliciones de viviendas de palestinos -así como la ocupación de sus tierras- en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno es de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás no existe.

No se ha quedado ahí Israel Katz, quien en otra publicación posterior ha jaleado la destrucción de otro objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en inglés). Un centro universitario que el propio ministro de Defensa ha identificado como "la universidad 'islámica' de Gaza", que "se eleva por los aires". A modo de explicación, Katz añade que "se están eliminando las fuentes de incitación y terrorismo".

Este es el mismo ministro de Defensa que presume de ataques de precisión y de que su Ejército advierte a la población civil con el lanzamiento de octavillas y mensajes impresos para 'evacuar' las zonas de bombardeo. También el que, ocupando la cartera israelí de Exteriores, criticó que España reconociese al Estado palestino con un gesto de dudosa cabida en el lenguaje diplomático y en el ámbito de las relaciones internacionales, la publicación de un vídeo que entremezclaba imágenes de los brutales atentados de Hamás del 7-O con los de bailaoras y cantaoras a ritmo de sevillana.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.