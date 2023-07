Feijóo alienta la conspiración: pide a los carteros "que repartan todos los votos pese a sus jefes"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alentado la teoría de la conspiración a apenas diez días de las elecciones generales al pedir a los carteros que repartan "todos los votos por correo antes de que venza el plazo con independencia de sus jefes".

Lo ha hecho desde Murcia, donde ha estado acompañado por el presidente en funciones de esta región, Fernando López Miras, y por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

"Os recuerdo que mañana es el último día para pedir el voto por correo. Os recuerdo que si pedimos el voto por correo después no podemos votar en urna. Por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado en los mejores años de mi vida [fue presidente de Correos], que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de Correos se lo pido, porque es fundamental para nuestro país".

Después, Feijóo se ha comprometido a pagarles "las horas extra" en su primer Consejo de Ministros si nadie se las paga.

Las palabras del líder del PP han generado indignación y han llegado hasta Lituania, hasta la cumbre de la OTAN, donde se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha contestado a estas declaraciones, sobre las que, ha dicho, no tenía conocimiento: "Durante los últimos años hemos sufrido esta forma de hacer oposición basada en tres puntos: la mentira, la manipulación y las maldades".

Sánchez cree que este tipo de afirmaciones, basadas en la "manipulación", lo que buscan es "socavar la confianza de los españoles en las instituciones".

"Demuestran qué tipo de oposición hemos tenido en los últimos años. España es mucho mejor que esa forma de hacer oposición", ha agregado.

