Feijóo abre el curso político cargando contra el Gobierno: "No hay proyecto de país, sino de supervivencia del líder"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PSOE no tiene un proyecto de país, sino "un proyecto de supervivencia política y judicial de su líder, Pedro Sánchez"; algo que considera que "ya le está costando demasiado" a los españoles.

Esta es una de las reflexiones con las que ha arrancado el líder popular el curso político en el ya tradicional acto de apertura celebrado este domingo en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

Considera Núñez Feijóo que la continuidad de Sánchez en el Gobierno no solo cuesta "dinero público en empleos ficticios para sobrinas", sino también "la igualdad, libertad y la solidaridad" del país.

"Un Gobierno que busca culpables para todo y no se responsabiliza de nada; que ha elegido trocear el Estado en vez de fortalecerlo y así dañar la igualdad y la solidaridad de la nación", ha lamentado.

"España no puede renunciar a tener un lugar en el mundo porque Sánchez no esté dispuesto a renunciar a seguir viviendo en la Moncloa. Se necesita no solo un cambio político, sino un cambio de valores", ha defendido, tras lo que se ha comprometido a ser el que "limpie el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno". "España no es este Gobierno y volveremos a entregar España a los españoles", ha aseverado.

Acusa al Gobierno de estar "siempre de perfil"

El líder del partido popular también ha reivindicado el trabajo de los gobiernos autonómicos, que han estado "donde se ha necesitado la ayuda; la han ofrecido, sin discusiones y sin arrastrar los pies". "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros y las soluciones siempre las tienen que buscar otros", ha afeado.

"Los recursos del Estado no están para ser mendigados, sino para ponerlos a disposición de sus propietarios, que son los españoles. El presidente no está para que los problemas le resbalen, sino para comprometerse, con liderazgo, decisión y humildad", ha defendido.

Feijóo ha negado la idea de que España sea un "Estado fallido". Lo que ocurre, ha dicho, "es que tiene un Gobierno central fallido". "Las Comunidades se han coordinado y han estado a la altura de las circunstancias. No hay que cambiar la arquitectura del Estado, hay que cambiar el Gobierno, que no da más de sí", ha aseverado.