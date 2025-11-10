Feijóo acusa a Sánchez de "romper la independencia judicial": "No ha ocurrido en 50 años de democracia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla en la clausura al XVII Congreso del PP de Andalucía, en Sevilla, el 9 de noviembre de 2025.

"En el caso que ahora mismo está ocupando las portadas y el debate esta semana, que es el juicio al fiscal general del Estado, pues el Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto". Palabra del presidente, Pedro Sánchez, el pasado domingo, en una entrevista con El País. Su reflexión no ha gustado ni a la asociación mayoritaria de fiscales, que entiende que supone "presionar y deslegitimar a los tribunales", ni al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien esta mañana, desde Melilla, ha acusado a su adversario de "romper la independencia judicial". "Esto no ha ocurrido en ningún momento en los 50 años de democracia", ha afirmado el político gallego, jaleado por sus correligionarios en un acto de partido.

El conservador ha señalado que el hecho de que, a su entender, "el presidente del Gobierno interfiera delante del Supremo es síntoma de falta de calidad y ética democrática". "Los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos", ha enfatizado, antes de dar por "agotada" la legislatura, una vez que Junts ha anunciado que no apoyará más iniciativas del Gobierno en el Congreso. "Están acabados y sólo les queda revolverse ante los jueces y torpedear a las comunidades autónomas", ha denunciado.

Ha afirmado que la legislatura está agotada por la corrupción del Gobierno y por el bloqueo al que someten al Gobierno sus socios. "Este gobierno no tiene un itinerario político, tiene un itinerario judicial, tiene la vista puesta en los juzgados, por lo tanto, está inhabilitado par atender la realidad de los hogares españoles", ha afirmado. "No es un caso de corrupción, sino una presunta organización criminal hecha partido y luego, hecha Gobierno, que comenzó a operar en un coche en las primarias [del PSOE de 2017] y no se ha bajado del coche oficial", ha seguido. "Es más probable que se aprueben leyes del PP que del Gobierno", ha ironizado, además. "Este Gobierno no es una mayoría, ni progresista, ni social, ni nada, es solo una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo", ahonda.

El presidente del PP ha retado a Sánchez, por ello, a asumir que no puede gobernar, recriminando al jefe del Ejecutivo que, aún así, se niegue a convocar elecciones, a su juicio, porque "sabe que las pierde".

Tras verse en la ciudad autónoma con el Comité de Dirección del PP, ha dicho que "esto ya no es un juicio político partidista, es casi un acta notarial", y que "España no puede ser ingobernable sólo porque la corrupción del PSOE sea inagotable".

Según Feijóo, el Gobierno "ya no tiene itinerario político para el futuro" del país y únicamente cuenta con su "propio itinerario judicial" que pasa por todos los tribunales y juzgados que tienen causas abiertas o a punto de ser juzgadas y que afectan al PSOE, al Gobierno o a la familia de Sánchez.

"No hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno, hay una presunta organización criminal, hecha partido y luego hecha Gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces", ha relatado.

Para Feijóo, un Gobierno "que tiene la vista puesta en los juzgados está inhabilitado para atender la realidad de los hogares españoles" pero, además, el Ejecutivo está "noqueado por el Parlamento" porque los de Carles Puigdemont le han dicho con claridad que van a tumbar el grueso de las leyes.

"Por tanto, este Gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social, ni nada y solo hay una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo a nuestro país", concluye el líder del PP, que se ha jactado de que "hoy hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP a que apruebe leyes propuestas por el Gobierno de España".

Una "situación enmarañada"

En este escenario, ha instado a Sánchez a admitir que ya no puede gobernar y que únicamente tienen en su mano "bloquear". "Debe asumir que no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio en España", ha reclamado, incidiendo en que además de no contar con apoyo parlamentario, el Gobierno de coalición también carece de respaldo social y por eso el presidente no convoca elecciones.

"Esta es la situación enmarañada en la que estamos viviendo. Al no tener capacidad parlamentaria, el Gobierno no es capaz de sacar una sola ley pero, adicionalmente, el Gobierno no convoca elecciones, simplemente porque sabe que las pierde", ha apostillado el presidente del primer partido de la oposición, para quien los socialistas "están acabados".

Desde su punto de vista, al PSOE y al Gobierno ya solo les queda "revolverse ante los jueces y torpedear" a las comunidades gobernadas por el PP desde el "Comité de Oposición al PP" al que, en su opinión, han convertido un Consejo de Ministros, donde se sientan hasta cinco candidatos socialistas a las elecciones autonómicas de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

A todos ellos les ha acusado de usar el Boletín Oficial del Estado (BOE) para "promocionarse a costa el interés general y de los territorios a los que luego irán a pedir el voto". "Si echamos cuentas, son 25 millones de españoles quienes viven en territorios contra los que el Gobierno del PSOE está haciendo campaña. Y lo que necesitan es un gobierno que les sirva, no un gobierno que les torpedee", ha concluido el líder del PP.