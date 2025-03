Feijóo, a Sánchez sobre el aumento del gasto en Defensa: "O se somete a las Cortes o se somete a las urnas"

Alberto Núñez Feijóo se ha presentado esta mañana en el Congreso con la esperanza de que el presidente del Gobierno no anunciara novedades respecto al incremento del gasto militar, y lo ha conseguido. "Ha venido aquí para no contar nada", ha espetado Feijóo nada más subirse a la tribuna tras la primera intervención de Pedro Sánchez en su comparecencia sobre defensa y situación geopolítica.

En las filas del Partido Popular llevan días tratando de ahondar en la grieta abierta en el Gobierno de coalición por sus diferencias respecto al aumento del gasto en defensa. "El Gobierno responde cosas distintas en función del ministro que hable. ¿Cómo vamos a comprometernos con la OTAN si hay ministros que quieren salirse de la OTAN?", ha preguntado el líder de la oposición.

En esta misma línea, Feijóo ha insistido en que si Sánchez no ha presentado un plan de defensa es "porque no lo tiene". "No tiene ni idea de lo que va a hacer, o, mejor dicho, de lo que le van a dejar hacer", ha comentado para a continuación hacer sorna: "Lo único que sabemos es que quiere cambiar el nombre del plan. Es usted un gran estadista".

En respuesta al presidente del Gobierno, quien durante su discurso restó importancia al "cuánto intervenir y cómo", Feijóo ha contestado con una serie de preguntas que considera no se han aclarado. "¿Cuánto dinero tiene pensado invertir en defensa? ¿Va a ser el 3% o la OTAN la puede pedir el 3,5% del PIB? ¿Cuál es el plazo? ¿De dónde saldrá el dinero?", ha enumerado.

El líder del PP también ha querido dejar claro que el PP no será un aliado del Gobierno cuando "los socios fallen". "Yo no estoy a sus órdenes, estoy al servicio de mi país. Y por eso le reclamo un plan de defensa con detalle: su presupuesto con absoluta transparencia, los riesgos..." En este contexto, ha asegurado que el PP no es "el escollo para un pacto de defensa en España". "¿Necesita España un Pacto de Estado que refuerce capacidades de defensa? Sí. ¿Se puede hacer con socios que quieren salir de la OTAN? No. ¿Se puede hacer con un presidente que entrega fronteras? No". "El escollo", ha argumentado Feijóo, "es usted. No tiene una propuesta. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. No tiene nada".

Feijóo ha esperado hasta el final de su intervención para lanzar una última pregunta a Sánchez. "¿Qué va a elegir?", ha interrogado. "Va a tener que elegir. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas".