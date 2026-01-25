Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia en 7 líneas de la red de Rodalies para restablecer el servicio "con los máximos estándares de fiabilidad"

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y ha puesto en marcha 23 actuaciones de urgencia en siete líneas donde se han detectado incidencias, principalmente relacionadas con la protección de taludes y el acondicionamiento de vías. Según un comunicado emitido por Adif este domingo, estas intervenciones buscan restablecer el servicio con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias.

Las obras prestan especial atención a los tramos próximos a la costa, como Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders y Barcelona-Mataró-Maçanet, así como a líneas con mayor presencia de taludes, incluyendo La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellsbibal-Mollet.

Adif destacó que todas las actuaciones se han coordinado con la administración titular del servicio, la empresa operadora y el colectivo de maquinistas, con el objetivo de inspeccionar, identificar y reparar los daños provocados por la borrasca Harry. Esta borrasca provocó desprendimientos en desmontes y en la aleta de un muro de la AP-7, que causó el trágico accidente de Gelida el pasado 20 de enero, además de otros desprendimientos de diversa magnitud posteriores.

El plan de actuación de urgencia de Adif consta de dos fases: la intensificación de inspecciones en zonas sensibles y la ejecución de obras de reparación por vía de emergencia en los puntos afectados. Hasta la fecha, las inspecciones han abarcado trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma y vía, prestando especial atención a las zonas más vulnerables.

Las 23 actuaciones se distribuyen por Barcelona (5), Girona (5), Tarragona (9) y Lleida (4), y consisten principalmente en protección de trincheras y taludes, además de operaciones de acondicionamiento de vía, entre otras. Adif también ha desplegado personal de vigilancia para comunicar de forma inmediata cualquier anomalía que pueda afectar al servicio.