El Gobierno reacciona al informe de la UCO sobre Ábalos y el PSOE: Carlos Cuerpo pide llegar "a las últimas consecuencias"

Por ahora, cautela y "dejar actuar" a la Justicia. Es el mensaje inicial que ha enviado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, primer miembro del Gobierno en reaccionar tras conocer el informe de la UCO sobre los pagos del PSOE al exministro José Luis Ábalos.

Cuerpo ha apelado a la "transparencia" y a que sea la Justicia la que actúe con libertad para "hasta las últimas consecuencias", como ha apuntado ante los medios, en declaraciones recogidas por Europa Press a su llegada al 'Foro La Toja', donde participa estos días.

"Con respecto a este tema, lo que he venido señalando siempre: total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia", ha puntualizado, sin entrar en más detalles sobre lo apuntado por la Guardia Civil.

La Unidad Central Operativa (UCO) detalla en un informe enviado al Tribunal Supremo y dentro del llamado 'caso Koldo', que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a José Luis Ábalos. Para la UCO, estos pagos, que el partido indicaba que eran liquidaciones por gastos, no aparecen de forma completa en la documentación aportada por el PSOE.

En el informe, la UCO indica que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, prosigue Europa Press, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE en la calle Ferraz".