"Yo no he venido a atacarla": Una periodista deja con esta cara a Yolanda Díaz con su pregunta

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha intervenido este martes en la sesión plenaria de aprobación de la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria.

Tras participar en la sesión, ha comparecido ante los periodistas destacados en la sede de la ONU, que le han preguntado desde por sus palabras sobre Marruecos —se refirió a este país como una dictadura—, hasta por su indumentaria.

Lo ha hecho la periodista Mercedes Gallego, del diario El Correo, que ha elaborado la siguiente cuestión:

"Mire, yo no he venido a atacarla. Entonces, le voy a hacer una pregunta sincera y me gustaría una reflexión sincera. En este contexto de esta resolución tan encomiable que acaban de aprobar sobre la economía social, que es profundamente feminista, ecologista y progresista, y que va a favorecer mucho a las mujeres; yo no puedo evitar preguntarme si esta imagen que todavía mujeres como usted, que es un role model para las mujeres y para el público, en el que usted se siente de alguna manera obligada a venir con unos tacones de 10 centímetros de aguja y su equipo; si no es esto un obstáculo adicional para que las mujeres se incorporen a este tipo de economía y a otras".

Una pregunta que, por su arranque, ha dejado con cara de pasmo a Díaz, quien después se ha reído con el apelativo de 'role model' y quien no ha tenido problemas en contestar, largo y tendido, a la cuestión.

"En absoluto", ha comenzado diciendo. "Creo que las mujeres somos un todo", ha proseguido la vicepresidenta, quien asegura que "el movimiento intelectual más importante en el mundo es el feminismo" y que "no hay marcha atrás". "Lo estamos cambiando en todos los lugares del mundo, no hay marcha atrás, somos las garantes de la igualdad en nuestro país y los hombres feministas también", ha insistido.

Aun así, Díaz ha reconocido que "es verdad que tenemos enormes cortapisas". "Qué me va a contar usted en mi vida laboral como abogada y como vicepresidenta", ha agregado.

Tras recordar que estuvo en Brasil y que conoció "el cooperativismo" donde "tienen el sesgo de las mujeres en el centro", Díaz ha pedido "llevar esas formas de economía al resto de materias de nuestras vidas". "La gran tarea de este momento es la igualdad. No hay nada más revolucionario en el mundo que la democracia y la igualdad, y sin las mujeres no hay igualdad posible. Sin el talento de las mujeres no hay igualdad posible", ha añadido.

"Pero sometidas a la tiranía de la imagen, y es un obstáculo para la igualdad", ha apostillado la periodista. "No puede tener el mismo día usted, que va con tacón, que el embajador, que va con zapato plano".

"Si me pregunta", ha contestado Díaz, "le digo lo que opino". Entonces, ha recordado que en la gala de los Goya, tanto ella como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fueron con vestido y que todos les preguntaban por la firma de su ropa. "Y al presidente, que iba con esmoquin, o al ministro de Cultura, a Miquel Iceta, no le preguntaron de qué firma era".

La vicepresidenta segunda cree que se está "deconstruyendo eso" y cree que "cada uno debe vestirse como quiera y como se sienta cómodo". "Vengo del mundo del Derecho y siempre he intentado ejercer mi profesión lo mejor que puedo y con la dignidad que represento. Siempre digo que en la cultura política que represento me enseñaron a respetar a mis clientes y, sobre todo, en el estrado", ha explicado. "Aquí cada uno debe hacer lo que estime conveniente, porque las imágenes públicas, como todo en la vida, son relativizables".

Al término de su respuesta, Díaz ha reconocido que las mujeres están "sometidas a un estrés añadido" por este asunto.