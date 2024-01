"Importaciones" y "producto nacional": la comparación de un edil del PP al hablar de natalidad

Pleno de presupuestos de Elche (Alicante). Toma la palabra el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Hacienda y Urbanismo por el Partido Popular, Francisco Soler. El abogado, uno de los fichajes del partido conservador en las pasadas elecciones locales de primavera, defiende una partida de 100.000 euros para ayudas a la natalidad en el municipio, de más de 230.000 habitantes.

El edil se molesta porque su propuesta, dice, ha levantado risas en las bancas de la oposición. Una postura que dice no entender. Y, entonces, recurre a la siguiente comparación para defender su postura: "Respecto a la partida de ayuda a la natalidad, ¿por qué no se puede apoyar que nazcan ilicitanos? Yo entiendo que nos pueden gustar las importaciones, pero también me gusta el producto nacional", se le escucha en un vídeo que data del 22 de diciembre y que está circulando por redes sociales y de mensajería.

"No es de risa", insistía, que los ciudadanos puedan tener una familia, sino que a su entender lo que era "de risa" era querer quitar la partida prevista para 2024.

El concejal que ha hecho estas declaraciones es letrado y consultor fiscal y fue atraído a las listas populares en paralelo a sus labores de asesoramiento a Carlos Mazón, el actual presidente de la Comunitat Valenciana, elegido mandatario también en 2023.

El Gobierno de Elche está ahora mismo en manos del PP y Vox, tras las municipales del pasado mayo. El bipartido defendió estas cuentas como "las más sociales de la historia" por una subida del 20% en la partida de Acción Social. En total, el presupuesto asciende a 266 millones de euros. Dentro del área de Familia, que tendrá 459.000 euros para proyectos, se destinarán 100.000 euros a la natalidad o 152.000 euros a familia.