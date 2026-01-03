Irene Montero, tras las explosiones en Venezuela: "O les paramos o arrasarán con todo"

Es la noticia del día, del fin de semana y, con toda probabilidad, del primer mes de 2026. Se han registrado varias explosiones en varios puntos de Venezuela durante la madrugada de este sábado y el Gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que se trata de un ataque de Estados Unidos.

Una noticia a la que ha reaccionado pocas horas después la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, desde una publicación en la red social X. "Trump bombardea Venezuela. EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo", ha defendido.

"España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha expuesto la exministra de Igualdad, tras las explosiones que se han producido en varios puntos de Venezuela.

El Ejecutivo venezolano ha puesto la mira en Donald Trump y ha acusado de "gravísima agresión militar" contra Venezuela por parte de EEUU. "Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", ha defendido en un comunicado.

"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán", ha señalado.

El Gobierno de Maduro ha firmado el decreto para declarar la emergencia nacional y ha dispuesto "todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas".

Algunos mandatarios internacionales ya han reaccionado a la noticia. Como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha asegurado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "debe ser convocado de inmediato". "Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", ha añadido.

Desde España, el ministro de Asuntos de Exteriores ha confirmado que los miembros de las Embajada de España en Venezuela se encuentran en perfectas condiciones y sólo ha confirmado que se trataba de un ataque aéreo.

De hecho, desde la CBS, un funcionario de EEUU ha reconocido que fue el presidente de EEUU, Donald Trump, el que tomó la decisión hace unos días, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la Casa Banca.