Irene Montero pide al PP que deje de reírse después de decir esta frase: "No sé por qué se burlan"

Irene Montero ha pedido respeto al Partido Popular en el Senado después de escuchar risas y burlas por usar términos como "vosotres" y "compañeres".

La ministra de Igualdad ha frenado su discurso y ha dicho: "Yo no sé por qué se burlan de personas que tienen el mismo derecho a existir que ustedes aunque no se identifiquen con un género u otro. ¿Podrían tener otra reacción que no sea la burla?".

La representante de Podemos intervino este miércoles desde su escaño en el Senado tras el debate sobre la Ley Trans en la cámara Alta. La ministra quiso dar las gracias "a la mayoría feminista" por dar luz verde a la norma e hizo referencia a la presencia de miembros de asociaciones trans y LGTBI que siguieron desde la tribuna la jornada dirigiéndose a ellos como "vosotros, vosotras y vosotres".

Unas palabras que provocaron las risas de los senadores del PP a los que la ministra de Igualdad reprochó su actitud recordando que es "un deber del Estado" reconocer "después de muchos años de lucha" a las identidades no binarias.