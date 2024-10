Junts no descarta apoyar una hipotética moción de censura del Partido Popular

Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que su partido no descarta apoyar una hipotética moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que no descartan "absolutamente nada" y que sus votos "no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

"No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo", ha asegurado la dirigente de Junts en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP.

Borràs ha sostenido que los de Carles Puigdemont van a "hacer valer" sus diputados en el Congreso para que se cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno, aunque "sin descartar ningún otro escenario". Eso sí, por el momento están concentrados "en el cumplimiento de unos acuerdos" suscritos con el PSOE.