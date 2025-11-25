Junts vuelve a tener la llave: Podemos se abstendrá de la votación para la senda del déficit 2026-2028 y todo dependerá de los de Puigdemont

Podemos eleva la apuesta. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha comunicado este martes que sus diputados se abstendrán el próximo jueves en la votación de la senda de estabilidad para los años 2026-2028 que presentará el Gobierno y cuya aprobación penderá de un hilo. Concretamente de un hilo poco fiable: el de Junts. Para cumplir los objetivos marcados, el Gobierno pretende fijar el límite de déficit público en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028.

De acuerdo con Belarra, la abstención de Podemos se producirá en respuesta a que las "magníficas" cifras macroeconómicas de las que el Gobierno hace gala no se traducen en la realidad familiar y social de la población, y ante este escenario, Podemos considera que el apoyo al Gobierno debe ser a cambio de algo más "si eso (buenos datos) no llega a las familias".

"¿De qué sirve que las grandes cifras macroeconómicas sean magníficas y que haya previsiones de crecimiento del 2,9 % si eso no llega a las familias, que no pueden pagar alquiler, que tienen que dejar los huevos en las cintas de los supermercados porque son impagables o que tienen que quitar a los niños de las extraescolares?", ha señalado la líder de Podemos en rueda de prensa.

En clave gubernamental, esta abstención anunciada hace temblar a más de uno, ya que casi todas las opciones por aprobar la senda del déficit -como casi cualquier ley o normativa- pasan por conseguir el apoyo de todo el bloque progresista. Algo que incluso podría no ser suficiente si Junts finalmente respalda con hechos su negativa firmada y comunicada de votar en contra de cualquier medida impulsada por el Gobierno.

Teniendo este escenario entre manos, la aprobación de la senda del déficit quedaría en manos de Junts al completo, que a tenor de sus manifestaciones en las últimas semanas y tras la mayoría aplastante de su electorado a romper con el Gobierno, parece complicado que vaya a votar a favor.

Así, en caso de materializarse lo más lógico: votos en contra de PP, VOX y Junts; abstención de Podemos y votos a favor del resto del bloque de Gobierno, haría imposible matemáticamente que la senda pueda prosperar el próximo jueves. Esto obligaría al Gobierno a presentarla nuevamente en el plazo máximo de un mes.

La declaración de Podemos ha sido tajante: "Podemos se abstendrá hasta que el Gobierno se tome en serio la economía de las familias". Con estas palabras, Belarra ha concluido su comparecencia sin dejar lugar a dudas de la postura de Podemos. Eso sí, antes de finalizar su intervención ha querido recordar el por qué de la posición de sus filas, alegando que, además del encarecimiento de la vida, hay medidas sociales como la prórroga de la moratoria de los desahucios de familias vulnerables que siguen sin aprobarse cuando queda solo un mes para que expire dicho plazo.