La Justicia condena a Laura Borrás a cuatro años de cárcel pero pide, a su vez, un indulto parcial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado este jueves a la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo al informático Isaías Herrero y evitar licitarlos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.

Sin embargo, los mismos magistrados piden en su sentencia al Gobierno que se le conceda a la dirigente independentista un indulto parcial, de tal manera que se le pueda rebajar la condena a la mitad y liberarla así de entrar en prisión.

La Fiscalía había reclamado para Borràs una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.

La pena impuesta este jueves no será ejecutada hasta que la sentencia sea firme. Borràs tiene además a su favor en un posible recurso ante el Supremo el voto particular que ha emitido María Jesús Manzano, una de las tres magistradas de la Sala Civil y Penal del TSJC que la juzgó. Manzano considera que los hechos merecen una pena de inhabilitación, pero no de prisión.