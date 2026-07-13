La Audiencia Provincial de Madrid decide desde este lunes el futuro judicial de Begoña Gómez

El denominado 'caso Begoña' entra en una semana decisiva. A partir de lunes, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deliberarán el futuro del proceso penal abierto contra la esposa del presidente del Gobierno. Sobre la mesa, algunos de los recursos interpuestos por las defensas, como la decisión del juez Peinado de que el juicio sea por jurado popular o la retirada del pasaporte como una de las medidas cautelares.

Cabe recordar que el polémico Peinado ha dejado a un paso del banquillo a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En la misma causa también se encuentran investigados la asesora de Begoña, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Todos ellos han presentado diferentes recursos que ahora la Audiencia Provincial de Madrid debe examinar. Se trata de la misma sala que a lo largo de más de dos años de instrucción ha resuelto veinte recursos y ha anulado hasta una decena de resoluciones del juez instructor.

La más importante es si el juicio debe celebrarse con jurado popular o con un tribunal. Peinado insiste en la primera fórmula después de que la Audiencia Provincial ya lo rechazara en febrero argumentando que sus pretensiones "carecían de la necesaria fundamentación". Sin embargo, Peinado insiste en someter a la mujer del presidente a la deliberación de nueve ciudadanos elegidos por sorteo y que deben emitir un veredicto de culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado.

Al respecto, el abogado de Begoña Gómez sostiene que esta modalidad puede generar una “ulterior lesión al derecho al juez imparcial” como consecuencia del “juicio paralelo que ya se ha producido por la acción persistente y continuada de los medios de comunicación, los foros políticos en los que se ha tratado este asunto (comisiones parlamentarias de investigación, preguntas parlamentarias...) y su reiteración en las redes sociales”.

Begoña Gómez y el juez Peinado HuffPost- Getty Images

La propia Audiencia también tendrá que dar respuesta a los recursos de los propios investigados contra la decisión del magistrado de acordar su procesamiento, una decisión que Peinado adoptó el pasado mes de abril. Esos recursos serán la clave para determinar si, finalmente, Gómez es juzgada. Al respecto, los jueces podrían archivar la causa por falta de indicios, avalar el procesamiento o devolver la causa a la fase de instrucción para practicar más diligencias.

En este último aspecto, cabe recordar que el abogado de Begoña pide tener en cuenta la testifical del codirector de la cátedra, José Manuel Ruano, y la ratificación de los tres informes periciales que se presentaron sobre cuestiones "centrales" de la causa: las características de las cátedras extraordinarias universitarias, sobre el impacto económico en la Universidad Complutense y una comparativa sobre el papel de los asesores de las cónyuges de los presidentes del Gobierno anteriores.

Por último, las defensas de Gómez y Álvarez han presentado alegaciones contra las medidas cautelares impuestas por Peinado: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado. Por esta decisión, la mujer del presidente del Gobierno no pudo acompañar a Pedro Sánchez al viaje a Ankara (Turquía) por la Cumbre de la OTAN y sólo recibió luz verde de un juez sustituto (Peinado se ha ido de vacaciones) para acudir a la graduación de su hija en Reino Unido.

Pese a las críticas por la polémica decisión, Peinado señaló el pasado martes en un escrito que "no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción".

Sobre la decisión que pueda tomar la Audiencia Provincial de Madrid sobre este asunto, las fuentes jurídicas consultadas por El HuffPost señalan que la revocación del auto con las medidas cautelares no implicaría automáticamente la devolución del pasaporte, pero sí abriría la puerta a que cualquiera de las partes solicitara una revisión.

Además de los recursos de la defensa, la Fiscalía de Madrid también ha presentado ante la Audiencia Provincial un escrito en el que descarta la existencia de cualquier tipo de delito y reclama la absolución de Gómez y de los otros dos imputados. “Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor”, incide.

Lo que decidan esta semana los magistrados de la Sección 23 no es baladí y marcará el futuro judicial de Begoña Gómez y el resto de imputados. La acusación popular, que lidera la asociación ultracatólica Hazte Oír, ha solicitado 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez, 22 años para la asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.