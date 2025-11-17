La bombona vuelve a cambiar de precio: esto costará a partir de este martes

El precio de la bombona de butano bajará un 4 % a partir de mañana martes, hasta los 15,46 euros, debido al descenso de casi el 15 % en los fletes (transporte) y a la apreciación del euro frente al dólar, y a pesar del encarecimiento del 6,4 % registrado por las cotizaciones de las materias primas.

Según publica hoy el BOE, el precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos (la tradicional bombona de butano) no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5 % y el exceso o defecto de precio se acumula para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.