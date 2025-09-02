La foto de la necesidad: Salvador Illa se reúne este martes con Carles Puigdemont

Hace algo más de cuatro años, durante una intervención por videoconferencia en el Consell Nacional de su partido, el PSC, Salvador Illa no pareció querer dar su brazo a torcer. "Ni cien días, ni cincuenta, ni veinte, ni tres. Cero días de gracia a los partidos que han llevado a Cataluña a la peor decadencia de las últimas décadas. […] Ni Cataluña será independiente, ni habrá amnistía ni referéndum de autodeterminación", dijo. Era finales de mayo de 2021 y hacía poco que había sido elegido como candidato socialista a la Generalitat. Pero en estos años las cosas han cambiado, ya sea por voluntad política o porque no le queda otra, Salvador Illa, ahora como presidente del Gobierno catalán, no solo reclama al poder judicial la aplicación total de la amnistía, sino que este martes se verá con Carles Puigdemont en Bélgica, país en el que lleva huido desde el año 2017.

Según ha reconocido el propio Illa este lunes, con este encuentro quiere "enviar el mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor", si bien en el entorno del líder de Junts no le dan mucha credibilidad. Es verdad que llevan bastante tiempo pidiendo a Illa una reunión, también a Pedro Sánchez, para visibilizar la "amnistía política", pero les habría gustado que se diera antes. El actual presidente de la Generalitat ha ido en otras ocasiones a Bruselas, pero en ninguna de esas visitas creyó oportuno verse con Puigdemont. "Ahora toca", dijo este lunes Salvador Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio, poco antes de que Jordi Turull, secretario general de Junts, le acusara de llegar "muy tarde". Como aviso, además, Turull lanzó la sospecha de que, aunque siempre está bien verse, no cree que vaya a servir para avanzar en las negociaciones con el PSOE.

Desde luego, lo cierto es que el PSOE tiene la necesidad de que Junts reconduzca sus posiciones en muchos temas. De lo contrario, como se ha demostrado en estos meses cada vez que Junts ha votado con Partido Popular o Vox, el Gobierno no hará más que constatar la ausencia de una mayoría parlamentaria que apenas se vislumbró durante la investidura de Pedro Sánchez. Y ya no son solo los Presupuestos Generales del Estado, sino muchas otras medidas, como la reducción de la jornada laboral. Cada vez que llega una votación, el Gobierno de coalición no puede más que mirar hacia los siete diputados de Junts. Sin ellos, la esperanza de aprobar algo es reducida. La gran pregunta, sin embargo, es si realmente Junts vota con PP o Vox porque piensan parecido y no por demostrar nada a Sánchez. De hecho, en Cataluña compiten ahora mismo con la extrema derecha de Aliança Catalana.

Esta necesidad, sin embargo, es la que ha mantenido de alguna forma unidos los débiles lazos entre Junts y el PSOE. Es lo que explica también el cambio de postura de Salvador Illa, que si hace años estaba seguro de que no habría amnistía, ahora pide a la Justicia que, por favor, la aplique cuanto antes para Puigdemont. Después de las últimas elecciones, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts si quería ser reelegido presidente del Gobierno. Si los comicios fueron el 23 de julio de 2023, en noviembre PSOE y Junts rubricaron un acuerdo para la investidura que, por primera vez, fijaba la ley de Amnistía "como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Medio año después, en mayo de 2024, el Congreso aprobaba de manera definitiva una norma que ahora ha avalado el Constitucional. Habían pasado siete años desde aquel 1 de octubre de 2017. Pero faltaba algo, y aún falta: Puigdemont.

Si Illa y Puigdemont se tienen que ver en Bélgica es porque, a pesar de la amnistía, el líder de Junts todavía enfrenta una orden de detención en España. El Supremo se niega a aplicarle la norma para el olvido amparándose en que esta no cubre los delitos por malversación. Puigdemont está a la espera de que se resuelva un recurso de amparo en el Constitucional para que se le aplique la amnistía y para que, de forma inmediata, se levante su orden de detención. En Junts confían en su regreso antes de final de año, pero nadie se atreve a apostar. Tampoco sería el primer regreso del líder de Junts tras su marcha a Waterloo. Ya apareció en Cataluña hace un año para un gran acto en el Arc de Triomf de Barcelona para burla de las autoridades españolas.

Salvador Illa y Carles Puigdemont se verán esta tarde a partir de las 16.00 en la delegación del Gobierno catalán en Bélgica, no en Waterloo.