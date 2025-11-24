La jueza de la DANA pide la factura de la comida de Mazón en El Ventorro y las medidas de la sala donde comió con Maribel Vilaplana

Concentración de vecinos contra la gestión de Mazón en la puerta de El Ventorro

La jueza de Catarroja, que investiga lo ocurrido en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, ha solicitado, entre los numerosos documentos ya pedidos, la factura de la comida que mantuvieron Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Asimismo, ha solicitado al dueño del restaurante que le proporcione las medidas de la sala en la que el expresident valenciano estuvo reunido con Vilaplana. Ambas peticiones han sido notificadas por la magistrada este lunes a través de un auto.

Según explica la jueza, las dos solicitudes se basan en un auto previo de la Audiencia Provincial, de octubre de 2025, en el que se apuntaba a la trascendencia de la figura del presidente Mazón en una situación como la que se estaba experimentando en la comunidad. Así, considera de vital importancia cualquier comentario, orden o mensaje que Mazón llevara a cabo como máxima autoridad de la Comunidad y presidente del Consell.

Todo esto ayudaría a explicar las decisiones tomadas en el CECOPI durante las horas críticas de la DANA y qué y por qué o quién falló. Por ello, en el auto del 16 de octubre se apunta a que, debido a que el presidente tiene funciones directivas y puede ordenar instrucciones, tal y como viene recogido en los artículos 1 y 12 de la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano, toda información sobre comentarios y mensajes es de capital importancia.

¿Por qué pide la jueza las dimensiones de la sala?

Según argumenta en el auto, el tamaño de la sala donde comieron y permanecieron durante horas Mazón y Vilaplana es muy importante, ya que sirve para comprobar si otras personas que se encontrasen cerca de su mesa podrían haber escuchado conversaciones o comentarios del presidente. Además, asegura que no es suficiente con la imagen de la sala para poder evaluar la acústica del lugar y la disposición del espacio.

Por otro lado, en cuanto a la factura, la jueza sostiene que es un documento importante ya que confirmaría que la comida existió, y en base a lo consumido se podría conocer a grandes rasgos, la duración aproximada del encuentro, y no haría falta depender únicamente de testimonios.

Apunta la jueza que con esta información, sería posible reconstruir la cronología de toda la comida entre ambos, que se alargó por casi cuatro horas, y conocer qué personas, tanto acompañantes como comensales anónimos estuvieron presentes durante toda la tarde, y que pudieran haber escuchado o visto algo relevante.

También pide Whatsapp con Pérez Llorca

Por otro lado, la jueza también ha solicitado que lleguen a su mesa los mensajes intercambiados entre Juanfran Pérez Llorca y los investigados en la causa. Además, también ha requerido la factura de su teléfono para conocer las llamadas que realizó.

Finalmente, la jueza ha pedido al medio El Español y a la Conselleria de Emergencias que aporten los vídeos oficiales que publicaron en redes sociales el día de la DANA.