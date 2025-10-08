La Junta de Andalucía tardará casi dos meses en arreglar el fallo en los cribados del cáncer

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que contratará a 119 profesionales sanitarios en las unidades de mama de los hospitales de la comunidad para el cribado de cáncer, que trabajarán los fines de semana y festivos para que el 30 de noviembre las mujeres afectadas se hayan sometido a las pruebas necesarias.

Así lo ha afirmado la portavoz de la Junta, Carolina España, durante una rueda de prensa, donde ha presentado el plan de choque del Gobierno andaluz (que contempla tanto una subida presupuestaria como un aumento del número de profesionales sanitarios) tras conocerse los fallos registrados en el cribado del cáncer de mama, algo que defienden que "nunca debió ocurrir".

Desde el pasado jueves, según ha confirmado la misma, han comenzado a realizar llamadas a aquellas que han sido afectadas, tanto a las que no se le había comunicado nada hasta ahora, como a las que necesitan realizarse una segunda prueba.

Además, tal y como ha detallado, el 90% de estas "incidencias" se están focalizando en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se ha contactado con hasta 1.800 mujeres para "informarles de que en siete u ocho semanas tendrán su revisión".