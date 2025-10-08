Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Junta de Andalucía tardará casi dos meses en arreglar el fallo en los cribados del cáncer
Política

Política

La Junta de Andalucía tardará casi dos meses en arreglar el fallo en los cribados del cáncer

Según ha informado la portavoz de la Junta, Carolina España, se contratará a 119 profesionales en las unidades de mama de los hospitales de la comunidad para intentar dar solución a los fallos registrados.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Carolina España en una imagen de archivoEuropa Press via Getty Images

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que contratará a 119 profesionales sanitarios en las unidades de mama de los hospitales de la comunidad para el cribado de cáncer, que trabajarán los fines de semana y festivos para que el 30 de noviembre las mujeres afectadas se hayan sometido a las pruebas necesarias. 

Así lo ha afirmado la portavoz de la Junta, Carolina España, durante una rueda de prensa, donde ha presentado el plan de choque del Gobierno andaluz (que contempla tanto una subida presupuestaria como un aumento del número de profesionales sanitarios) tras conocerse los fallos registrados en el cribado del cáncer de mama, algo que defienden que "nunca debió ocurrir". 

Desde el pasado jueves, según ha confirmado la misma, han comenzado a realizar llamadas a aquellas que han sido afectadas, tanto a las que no se le había comunicado nada hasta ahora, como a las que necesitan realizarse una segunda prueba. 

Además, tal y como ha detallado, el 90% de estas "incidencias" se están focalizando en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se ha contactado con hasta 1.800 mujeres para "informarles de que en siete u ocho semanas tendrán su revisión". 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 