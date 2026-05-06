León XIV visitará una cárcel, el puerto de Los Cayucos y pronunciará un discurso histórico en el Congreso: la agenda completa del Papa en España, cita a cita

León XIV está a punto de cumplir un año de pontificado y estará en España desde el próximo 6 al 12 de junio. El Vaticano ha publicado este miércoles sus citas en el país, que le llevarán a Madrid, Barcelona y Canarias, en un viaje que no pudo hacer su antecesor, el Papa Francisco I. A su paso por la capital, el Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España, donde se reunirá con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la segunda jornada del viaje.

El primer discurso de un Papa en Las Cortes

La reunión entre la cabeza de la Iglesia Católica y el presidente Sánchez será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost. Se producirá a las 9:30 horas, justo antes de que León XIV acuda al Congreso de los Diputados en sesión conjunta, en lo que será la primera visita y el primer discurso de un pontífice en el Parlamento español.

En las visitas anteriores, el 19 de agosto de 2011, Benedicto XVI recibió a José Luis Rodríguez Zapatero también en la Nunciatura, en su viaje en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, y el año anterior, la reunión entre ambos se produjo al final del viaje a Barcelona y Santiago de Compostela en el aeropuerto del Prat.

Es tradicional reservar un momento en la Nunciatura para la reunión con los primeros ministros, ya que la recepción oficial está a cargo del jefe de Estado y en este caso los Reyes recibirán al papa estadounidense en el Palacio Real.

En Madrid, el palacio de Oriente y un centro de Caritas

El día más ajetreado será el lunes 8 de junio. Más allá de verse cara a cara con el Presidente y hablar en el Parlamento, Felipe VI y Letizia recibirán a León XIV en el Palacio Real de Madrid. Además, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto Cedia 24 horas de Cáritas en Carabanchel. Esa misma noche, celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid y, el martes, un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema.

En su primera jornada en la capital, el sábado 6 de junio, el Pontífice también celebrará una vigilia de oración con jóvenes en la que se realizará una Adoración Eucarística en la plaza de Lima.

El domingo se celebrará la misa en plaza de Cibeles a las 09:30 horas, posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que León XIV pertenece, en la Nunciatura. Ese día por la tarde, está previsto el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena y, por la noche, cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Amplia agenda en Barcelona: Sagrada Familia y Monserrat

León XIV aterrizará en Barcelona el martes 9 de junio. En la ciudad condal, el Papa visitará el centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, y la parroquia de San Agustín en el Raval, además del monasterio de Monserrat y oficiará una misa en la Sagrada Familia.

El mismo martes, se trasladará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para el rezo de la hora y media y después celebrará una vigilia de oración en el estadio Lluís Companys, el Olímpic de Montjuïc.

El miércoles 10, el papa visitará el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidos hombres y mujeres y desde 2018 existe un modulo mixto, en la que será la segunda visita a la cárcel de su pontificado tras la de Bata, en Guinea Ecuatorial. Posteriormente, se trasladara al monasterio de Monserrat para el rezo del rosario y almorzará con la comunidad de los monjes benedictinos.

Asimismo, Robert Prevost, manteniendo su figura pastoral, visitará la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, para encontrarse con la comunidad agustina, la orden a la que pertenece, donde mantendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas.

Por la tarde será el momento de la Sagrada Familia, donde a las 19:00 horas tendrá lugar una misa y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo, recientemente acabada y la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, en un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Islas Canarias, la última parada

Canarias será la última parada del histórico viaje del Papa a España este 2026. León XIV mantendrá un encuentro con las asociaciones que se ocupan de migración en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, visitará el centro para migrantes Las Raíces en Tenerife, y celebrará dos misas en sendas islas.

Tras haber visitado Madrid y Barcelona, en las Palmas de Gran Canaria irá al puerto de Arguineguín, lugar de llegada de los cayucos procedentes de África, para encontrar a organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes. Después participará en el encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana y terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio acudirá al Centro de Acogida de migrantes Las Raíces, en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en la isla se reunirá en la plaza de Cristo de la Laguna con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración y concluirá su viaje a España con una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz.